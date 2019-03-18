أول تعليق من فيفي عبده بعد تدهور حالتها الصحية

خرجت الفنانة المصرية، فيفي عبده، إلى جمهورها ومعجبيها، كي تتحدث معهم، في أول بيان لها بعد تدهور حالتها الصحية، وطلبها منهم الدعاء لها.

وطمأنت الراقصة المصرية متابعيها عبر موقع "إنستغرام" للتوصل الاجتماعي، أن صحتها بدأت في التحسن، وشكرت كل معجبيها وزملائها وأصدقائها وأهلها على حبهم واهتمامهم.

كما اعتذرت لهم على عدم مقدرتها على الرد على كل الاتصالات والرسائل التي وردت إليها للاطمئنان على حالتها الصحية.

ومن جانبها، هنأت الإعلامية الكويتية فجر السعيد فيفي عبده على تحسن حالتها الصحية، وأعادت نشر بيانها عبر حسابها على "إنستعرام"، وكتبت لها: "الحمد لله على السلامة يا أطيب قلب في الدنيا وأجدع ست".

وكانت فيفي عبده أثارت حالة من القلق لدى جمهورها، السبت، بعدما أشارت إلى مرورها بأزمة صحية حادة.

© AP Photo / STR فيفي عبده تستنجد بجمهورها: بموت... وفجر السعيد تطلب الدعاء لها

وكتبت الراقصة الاستعراضية لجمهورها عبر حسابها على "إنستغرام": "‏إدعولي أنا عيانة بموت إدعولي ربنا يشفينى ويشفي كل مريض ‏يا رب العالمين آمين".

وأثارت الإعلامية الكويتية فجر السعيد، السبت، المزيد من الجدل حول صحة فيفي عبده، بطلبها من متابعيها الدعاء لتحسن حالتها الصحية.

وكانت فجر السعيد أبلغت عبر حسابها على "إنستغرام"، أمس الجمعة، إنها أجرت اتصالا هاتفيا بعزة مجاهد، ابنة فيفي عبده، وأكدت لها مرورها بأزمة صحية شديدة.