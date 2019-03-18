مواطنة أمريكية تنجب 6 أطفال خلال 9 دقائق

أنجبت مواطنة أمريكية 6 توائم مرة واحدة ما يعد حالة نادرة لا تحدث إلا لحالة واحدة بين 4.7 مليار حالة ولادة.

نشرت صفحة مستشفى توليد "The Woman's Hospital of Texas‎" على "فيسبوك" إنجاب إحدى ساكنات ولاية تكساس الأمريكية ستة أطفال خلال تسع دقائق فقط.

وقال بيان للمستشفى أن تيلما تشاياكا، أنجبت في 15 مارس/ آذار الجاري، في الساعة 04:59 بالتوقيت المحلي، فتاتين وأربعة أولاد.

وأضافت الصفحة أن وزن المواليد الجدد بين 800 و1300 غرام، وسيستمرون في تلقي الرعاية في وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة بالمستشفى، بحسب موقع chron الأمريكي.

وقال أطباء في مستشفى التوليد إن حالة الوالدة جيدة جدا رغم حملها وولادتها لـ 6 أطفال دفعة واحدة.

ولاقي الخبر تفاعلا كبيرا على الصفحة، وبارك أصدقاء الصفحة لتشاياكا قدوم 6 أطفال لها.

واختارت تشاياكا أسماء بناتها فقط واسمتهما؛ زينة وزوريل حسب ما خططت له من قبل، لكنها لم تطلق على أطفالها الأولاد أسماء بعد.

وقال حساب المستشفى على "فيسبوك" إن احتمال ولادة 6 أطفال توائم بحسب الإحصائيات يمثل واحدا من بين 4.7 مليار ولادة.