القبض على 26 شخصا لقيامهم بلعب "ببجي"

وقالت السلطات الهندية إنها فرضت حظر كامل عليها، وحذرت المواطنين من أن ممارسة اللعبة سيلقى به في السجن.

وبحسب موقع "CNET" القت السلطات الهندية القبض على 26 شخصا بتهمة لعب "ببجي" في مدن هندية مختلفة، بعد إصدار السلطات قانونا رسميا يحظر ممارستها بشكل نهائي داخل الأراضي الهندية.

You won't ever see actual criminals getting arrested as fast as the kids in Gujarat are. So PUBG is a bigger issue than heinous crimes, eh Gujarat government?#pubg — Sharat Vishwanath (@SharatVishwana1) March 17, 2019

وقد لاقى الأمر سخرية الكثير من الهنود، حيث اعتبروا أن الأمر لا يستحق كل ذلك، في حين قام الفريق المؤسس للعبة، بالتواصل مع السلطات الهندية، لمعرفة ما سبب الأزمة ومحاولة حلها.

Got a notice from my college about PUBG. Gujarat police commissioner taken this decision.

Where world is loving ESports, India trying to ban it. pic.twitter.com/OYYzKrRnwb — Vishal Singh (@vishal73858) March 16, 2019

ومن الأسباب التي أعلنت عنها السلطة الهندية، هي أن اللعبة تشكل سببا من أسباب الإيذاء والعنف في الكثير من المنازل، واستمرارها قد يخلق ميلا كبيرا نحو العنف لدى الكثير من الشباب الهندي.

وتجدر الإشارة إلى أن لعبة Fortnite، وهي لعبة قتالية مماثلة متوفرة أيضا بنسخة على الهواتف المحمولة وأصبحت الآن أكثر شعبية في جميع أنحاء العالم، لم تتلق أي قيود من هذا القبيل.