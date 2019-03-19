بالفيديو... معركة على متن طائرة ركاب بسبب امرأة حافية القدمين

اعتقل راكبان كانا على طائرة تابعة لخطوط الجوية الأيرلندية "ريان"، بعد قتال على متن رحلة بريطانية إلى جزيرة تينيريفي، كبرى جزر الكناري.

وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع مصور يظهر فيه رجلان يتشاجران في ممر الطائرة، بينما يحاول أفراد الطاقم إبعادهما عن بعضهما، حيث تلقى أحد الرجال وهو يحاول فض الاشتباك ضربة على أنفه.

وقال بن ودروب، الذي صور الحادث، إن القتال بدأ في الساعة السادسة والنصف صباحًا بسبب امرأة حافية القدمين.

واندلع القتال عندما قام رجل في حالة سكر شديدة، برفع قدميها، قائلاً إن شخصًا ما قد يدهس أصابعها، فتدخل صديق المرأة وحاول تهدئة الوضع.

Footage of the brawl was shared on Twitter by user Ben Wardrop, which showed two men hitting one another while Ryanair crew members attempted to break it up. Passengers can be heard screaming as the two duke it out in the middle of the plane's aisle. https://t.co/ssOXy617kI — 102 KTRA (@102ktra) March 18, 2019

​وقال بيان لشركة "ريان" إنه بمجرد هبوط الطائرة، ومع المزيد من الكحول، بدأ الرجل وصديق المرأة في الجدال مرة أخرى، وهما في حالة سكر شديدة؛ ما أدى إلى نشوب قتال بينهما.



