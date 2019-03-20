كواليس لعبة العروش: "جون سنو" يكشف عن مفاجأة بشأن المشاهد الحميمية مع "ملكة التنانين" (فيديو)

كشف الممثل كيت هارينغتون عن حيلة ذكية لجأ إليها خلال تجسيده لشخصية "جون سنو" في ملحمة "لعبة العروش"، وبالأخص خلال مشاهده الحميمية مع إيميليا كلارك أو "دينيريس تراغيريان".

أجرت مجلة "فارايتي" الأمريكية لقاء مشتركا بين "جون سنو" و دينيريس تراغيريان" أو كما يطلق عليها "ملكة التنانين"، والذي تحدثا فيه عن كواليس مشاهدهما الحميمية في الموسم السابق والموسم الجديد الأخير المرتقب من مسلسل "لعبة العروش".

© AP Photo / Keith Bernstein الكشف عن معلومات جديدة حول الموسم الأخير من "لعبة العروش"... معركة "وينترفيل" الأطول

ومن المقرر أن يعرض الموسم الأخير من "لعبة العروش" في 14 أبريل/ نيسان المقبل.

وقال هارينغتون إن تصوير تلك المشاهد كان غريبا بصورة كبيرة جدا، خاصة وأنه يعتبر أن كلارك صديقة له، كما أنه متزوج من زميلتهما في نفس المسلسل روز ليزلي، التي كانت تجسد فيه شخصية المقاتلة من وراء السور "يغريتي".

والتقطت إيميليا كلارك أطراف الحديث قائلة "المشهد الأول كان بيننا معا هو الأغرب، فقد بدأ كلانا يضحك، وأقول له، لماذا تنظر لي بتلك الطريقة الغريبة، أنت مجرد صديقي".

وبدوره قال جون سنو ضاحكا: "كلما كنا نقترب من أن يصبح المشهد طبيعيا جدا، كنت أتراجع للحظة، وأتظاهر أني اتقيأ، في محاولة مني لأثير تأفف كلارك، وحتى لا أجعل شخص آخر يشعر أني مستمتع بتلك المشاهد".

واختتم ضاحكا "أتسألني إن تلك المشاهد سهلة؟ بالطبع لا… أكثر متعة؟ أنت تريد أن تصل بي إلى المحاكم إذن".

وكانت شبكة "سي بي إس نيوز" الأمريكية، قد كشفت عن مدة العرض الخاص بحلقات الموسم الثامن والأخير من "لعبة العروش"، والذي قالت إنه سيتكون من 6 حلقات فقط.

وأظهرت مدة عرض الحلقات الست، أن 4 حلقات منها، ربما تكون الأطول في تاريخ الملحمة، وتزيد مدة عرضها مجتمعة عن الموسم السابع بنحو 8 دقائق، حيث وصل عدد دقائقه لنحو 440 دقيقة.

ونشرت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية تقريرا حول التسريبات الأخيرة، المتعلقة بالحلقة الأولى من الموسم الأخير لمسلسل "لعبة العروش" (Game Of Thrones).

وشهدت قائمة الممثلين المشاركة في الحلقة الأولى من سلسلة "لعبة العروش" مشاركة نحو 30 اسما من الشخصيات الرئيسية، التي تتمحور عليها الأجزاء السابقة، مثل بيتر دينكلاغ (تيرون لانستر)، ونوكولاج كوستر (جايمي لانستر)، ولينا هاردي (سيرسي لانستر)، وما إلى ذلك من شخصيات بارزة.

ولكن المفاجأة الأولى التي ستدهش جميع منتظري الحلقة الأولى من موسم "لعبة العروش" الأخير، هو ظهور شخصيتين كان قد اعتقد الجميع وفاتهم في الحلقة الأخيرة من الموسم السابع.

وأوضح التسريب أن الشخصيتين الذين سيظهران هما كريستوفر هيفجو (تورموند)، وريتشارد درومر (بريك دونداريون)، الذين اختفيا في نهاية الموسم السابع عقب هجوم "ملك الليل" على "الجدار" بالتنين الذي تحول إلى تابع لملك الليل.

أما المفاجأة الثانية في الحلقة الأولى من موسم "لعبة العروش" الثامن، هو عدم ظهور اسم فلاديمير فورديك، الذي يجسد شخصية "ملك الليل"، ما يطرح الكثير من التساؤلات حول سبب غياب شخصية رئيسية في الملحمة في تلك الحلقة.