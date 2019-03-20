الفنلنديون أسعد شعوب العالم... تعرف على سر هذا الشعور

احتلت فنلندا، المرتبة الأولى عالميا، بين أكثر الدول سعادة حول العالم، حسبما أظهرت نتائج المسح السنوي، لأكثر الدول سعادة حول العالم.

وقالت وكالة "رويترز"، أن التقرير صدر، اليوم الأربعاء، وكشف أن فنلندا تتصدر قائمة الدول الأكثر سعادة للعام الثاني على التوالي، مشيرة إلى أن الدول الإسكندنافية تصدرت القائمة.

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وذكرت صحيفة " يو إس إيه توداي " الأمريكية أن جنوب السودان، جاء في ذيل القائمة في تقرير السعادة لعام 2019، الذي تصدره شبكة حلول التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة.

ويضم التقرير 156 دولة، ويعتمد التقييم على عدة معايير منها نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي والدعم الاجتماعي ومتوسط الأعمار والحريات الاجتماعية والسخاء وغياب الفساد.

ورغم الشتاء القارس في فنلندا، إلا أنها احتلت المرتبة الأولى، نتيجة الاتصال بالطبيعة والشعور بالأمان ورعاية الأطفال مقابل تكلفة مقبولة، إضافة إلى التعليم المجاني والرعاية الصحية الفائقة.

واحتلت الدول الإسكندنافية مثل الدنمارك والنرويج وأيسلندا، قائمة أسعد عشر دول وتلتها هولندا وسويسرا والسويد ونيوزيلندا وكندا والنمسا، وتراجعت الولايات المتحدة درجة واحدة إلى الترتيب التاسع عشر.

The US is down five places since 2017. Trump and his supporters have brought unhappiness to the United States. USA TODAY: These are the world's happiest (and least happy) countries in 2019.https://t.co/BUdxx3GtjD — Robert Williams (@robertthebob1) March 20, 2019

ومن الدول العشرين، التي تحسنت أوضاعها 10 دول في وسط وشرق أوروبا و5 دول في أفريقيا جنوب الصحراء، و3 دول في أمريكا اللاتينية، في حين كانت أكثر 5 دول تدهورت أحوالها هي اليمن والهند وسوريا وبوتسوانا وفنزويلا.