افتتاح أول مطعم أوروبي تحت الماء... وهذا أقل سعر للوجبة (فيديو)

افتتح أول مطعم أوروبي تحت الماء في النرويج أمس، متلقيا أكثر من سبعة آلاف حجز لتناول الطعام.

ويقع المطعم عند الطرف الجنوبي من النرويج، وهو مصمم على شكل أنبوب خرساني كبير يقع جزء منه تحت مياه بحر الشمال، ويحمل اسم "أعجوبة".

وقال صاحب الشركة المؤسسة للمطعم "المذهل هو الانتقال من أعلى الماء إلى أسفله عبر المبنى، حيث تكشف النافذة الكبيرة ما تحت الماء، لكن الأمر ليس كما في أحواض الأسماك بل هو واقع حقيقي".

ويحتوي المطعم على سلالم ممتدة بطول ثمانية أمتار تؤدي إلى قاعة كبيرة لتناول الطعام، تتسع لنحو 40 شخصا لها جدار عبارة عن نافذة شفافة عملاقة على المحيط مباشرة.

UNDER THE SEA: Europe's first underwater restaurant opened in Norway on Wednesday, complete with water views and an 18-course meal. https://t.co/q5FCSX24bZ pic.twitter.com/GOs4h8pslh — ABC News (@ABC) March 20, 2019

وأوضح القائمون على المشروع، أن المطعم يمكنه تحمل الطقس شديد السوء، ومصمم بطريقة تمكنه من تحمل ما يطلق عليها "موجة القرن".

المطعم مصمم بحيث لا تظهر أي انعكاسات على الجدار الزجاجي الذي يغمر القاعة بالضوء الطبيعي الممتزج بلون المياه المائل للخضرة خلال النهار.

وتبلغ تكلفة وجبة كاملة تشمل 18 صنفا من المأكولات البحرية، 430 دولارا شاملة المشروبات.