بالفيديو... هاني شاكر يفتح النار على شيرين عبد الوهاب: هذه المرة الغلطة كبيرة جدا

فتح نقيب الموسيقيين المصريين، هاني شاكر، النار على المطربة المصرية، شيرين عبد الوهاب، بعدما قررت النقابة إيقافها عن الغناء، بسبب تصريحاتها في حفلها الغنائي بالبحرين.

وعقب هاني شاكر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، مساء الخميس، على استدعاء شيرين عبد الوهاب للتحقيق معها وإيقافها من قبل النقابة، قائلا إن هذا القرار جاء نتيجة للشكاوى الكثيرة ضدها، فضلا عن حالة الجدل المثارة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف شاكر أن أكثر من شخص اتصل به شخصيا وأكد إساءة شيرين لمصر خلال حفلها الأخير بدولة البحرين، متابعا: "سواء كانت بتقول في صيغة هزار أو في صيغة جد، مش كل الكلام ينفع يتقال، ومصر مش صغيرة".

وتابع: "والله أنا رجوتها مليون مرة خصوصا بعد المرة الأخيرة اللي سخرت من النيل، قولتلها من فضلك بلاش تهزري".

وأردف: "ما فعلته شيرين عبدالوهاب غلطة كبيرة في حق مصر، فكيف تقول أن من يعبر عن رأيه في مصر يتم حبسه، أن شيرين مابتعرفش تهزر وأنا قولت لها هذا من قبل ونبهتها أن المسرح فقط للغناء وليس للهزار".

وأضاف: "الغلطة الماضية التي فعلتها شيرين في حق ماء النيل كبيرة ولم تنس بعد، وجاءت اليوم بكارثة جديدة، أن الشعب البحريني استاء من كلام شيرين في حق مصر، وجاءه شكاوي كثيرة من البحرينين أكثر من المصريين لأنهم يحبون مصر ويرفضون الإساءة لها".

وأضاف: "لا أعرف سر الحالة التي تنتاب شيرين على المسرح وتعرضها للخطأ وأغضبت جمهورها".

ولفت إلى أن الجمهور البحريني أعرب عن غضبه واستيائه أيضًا من تصريح شيرين الأخير على المسرح.

وكانت نقابة الموسيقيين المصريين، قد أصدرت اليوم الخميس، قرارا بإيقاف شيرين عبد الوهاب عن الغناء، وأشارت إلى أن التحقيق معها سيكون الأربعاء الموافق 27 مارس/ آذار الجاري.

وكشف علي الشريعي، رئيس لجنة التفتيش في نقابة الموسيقيين، أن النقيب عقد اجتماعا للتحقيق في الواقعة، عقب البلاغ الذي تقدم به المحامي سمير صبري.

© Photo / Facebook/OfficialSherine زوج شيرين عبد الوهاب يرد على اتهامها بتهديد الأمن القومي المصري

وتابع: "قمنا بالاستعانة بأكثر من شاهد من بينهم عضو في الفرقة الموسيقية للفنانة شيرين عبد الوهاب، وقرر النقيب إيقاف المطربة للتأكد من صحة الواقعة عقب خضوعها للتحقيق الأربعاء المقبل".

وتقدم المحامي المصري، سمير صبري، اليوم الخميس، ببلاغ عاجل للنائب العام ضد المطربة المصرية شيرين عبد الوهاب، يتهمها فيه بالتطاول على مصر ونشر أخبار كاذبة واستدعاء المنظمات الحقوقية المشبوهة التي تعمل ضد البلاد للتدخل في الشأن المصري.

وقال البلاغ: "في الوقت الذي تعمل فيه أجهزة الدولة جميعها على إعادة مصر لدورها الحضاري العالمي وتنظيمها للمهرجانات والمؤتمرات العالمية لتشجيع الاستثمارات وتنمية الاقتصاد عن طريق الدعاية لمصر في كل المحافل الدولية، ومن المعروف أن للفن دور فعال حيث يعد الفنان سفيرا لبلده ووطنه بالخارج، ولكن وللأسف ضربت المدعوة شيرين عبد الوهاب بكل هذه القيم والاعتبارات عرض الحائط وبأسلوب متدني وأثناء إحيائها لحفل غنائي في البحرين أساءت لمصر عندما صرحت أثناء ذلك الحفل، "أيوة كده أقدر أتكلم براحتي عشان في مصر اللي يتكلم بيتسجن"، بحسب صحيفة "الوطن" المصرية.

وشاركت شيرين عبد الوهاب بحفل غنائي كبير ضمن فعاليات مهرجان حفل ربيع الثقافة الرابع عشر في دولة البحرين.

وتابع مقدم البلاغ "المدعوة شيرين عبد الوهاب بتصريحها سالف الذكر أساءت لبلدها إساءة بالغة عالميا وعربيا بخلاف الاستقواء واستدعاء الخارج للتدخل في الشأن المصري بصفة عامة واستدعاء المنظمات الحقوقية المشبوهة التي تعمل ضد مصر وإعطائها مادة للتحدث فيها ونشرها بغية الإساءة للدولة المصرية بالإضافة إلى نشرها لأخبار كاذبة".

وطالب المحامي "التحقيق في الواقعة وسماع شهادة السيدة كريمة رئيس وزراء مصر الأسبق عزيز صدقي (الشاهدة على الواقعة) وإحالة المبلغ ضدها عقب ذلك للمحاكمة الجنائية العاجلة".