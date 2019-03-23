كاتب مصري يتزوج خطيبته السابقة بعد 70 عاما (صور)

عقب نحو 70 عاما، عاد كاتب أدب الرحلات المصري، حسين قدري، صاحب الـ85 عاما، إلى خطيبته السابقة ليتزوجها.

وتخلل تلك الفترة زواج قدري من ثلاث سيدات أخريات، كما تزوجت عروسه من رجل آخر، أنجبت منه أبناء وصار لها أحفاد.

وأقام الكاتب حسين قدري، احتفالية زواجه من عصمت صادق، صاحبة الـ81 عاما بمبنى نقابة الصحفيين.

وقال قدري لصحيفة "الشرق الأوسط" على هامش الاحتفالية: "كنت أحب عصمت ابنة خالي منذ صغرنا، وكانت الأسرة تعرف أني خطيبها، وعندما طلبت الزواج منها نهرني خالي، وقال لي عليك بالحضور فقط إلى هنا عندما تتخرج من الجامعة، وبالفعل ركزت في المذاكرة وتخرجت من كلية الهندسة، وعدت إلى خالي وسألت عن عروسي، لكنه فاجأني بأنها تزوجت منذ 4 شهور من رجل آخر".

#القاهرة | بعد 70 عامًا من الانتظار.. الروائي حسين قدري يتزوج الأديبة عصمت صادق في عمر الثمانين!https://t.co/YEjC5Wyf1d pic.twitter.com/PexApiFBo6 — جريدة هاشتاقات الكويت HASHTAGAT (@Q8Hashtagat) March 22, 2019

وأضاف "منذ ذلك الحين لم أسأل عنها وانشغلت في حياتي المهنية، وخلال رحلة عمري تزوجت من 3 سيدات، توفين جميعا، وأنا أعيش وحيدا منذ أكثر من 20 عاما بين القاهرة ولندن، وليس لدي أبناء، حتى قابلت عصمت مرة أخرى بعد مرور كل تلك السنوات".

وأكمل "عرضت عليها الزواج مرة أخرى بعد وفاة زوجها أيضا منذ سنوات طويلة، ووافقت لتكتمل قصة حبنا مرة أخرى بعد نحو 70عام".

وأتم قدري "نقيم حاليا في القاهرة، لكننا سنسافر معا إلى لندن للإقامة بها في شهور الصيف حيث أعيش هناك منذ أكثر من 35 سنة، فعصمت الآن هي ونسي الأهم في الحياة".

يذكر أن حسين قدري شغل منصب رئيس تحرير "مجلة الإذاعة"، ثم عمل مراسلا للإذاعة المصرية في واشنطن.