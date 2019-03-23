السعودية تفجر مفاجأة وتعيد "سمراء البادية" إلى الأضواء

وسجلت سميرة توفيق، البالغة من العمر 83 عاما، 14 أغنية تبث قريبا على القنوات السعودية. وقال المنتج خالد الراجح، إن "التنسيق لا يزال جاريا مع المطربة اللبنانية بشأن جولتها المقبلة في السعودية".
وأضاف أن: "سميرة توفيق لم تتأخر في تلبية الدعوة، خصوصا حين ذكر لها بأنها ستكون في السعودية. كما أنها لم تشترط مبلغا باهظا، معللة ذلك بأن للسعودية فضلا كبيرا عليها خلال مسيرتها الفنية".
واشتهرت النجمة اللبنانية، خلال فترة الثمانينيات بعدة أغاني منها "صبوا القهوة وزيدوها هيل"، و"حبيبي ضمني ضمة"، التي كانت من كلمات الأمير محمد بن عبد العزيز، وألحان الفنان السعودي الراحل طلال مداح، وأغان أخرى منوعة معظمها سعودية.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)