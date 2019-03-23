"نعم أنا المطلقة"... كارول سماحة تثير الجدل بين جمهورها

أثارت المطربة اللبنانية، كارول سماحة، جدلا بين معجبيها ومتابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب تغريدة أطلقتها اليوم السبت.

وغردت سماحة عبر حسابها الرسمي على تويتر، قائلة: "نعم.. أنا المطلقة"، حيث اعتقد البعض أنّها تُعلن طلاقها من زوجها رجل الأعمال المصري وليد مصطفى.

نعم…أنا المطلقة! — CAROLE SAMAHA (@CAROLE_SAMAHA) March 23, 2019

لكن وبحسب صحيفة "النهار" اللبنانية، فإن كارول سماحة قصدت من خلال تغريدتها تشويق متابعيها لأغنيتها الجديدة التي تستعد لإطلاقها خلال الفترة المقبلة، وتحاكي من خلالها معاناة النساء المعنفات والمطلقات.

يذكر أن كارول بعثت برسالة إلى الأمهات في عيد الأم، موجهة تحية إلي الأم المتزوجة والمطلقة والأرملة، ودشنت هاشتاغ "مطلقة"، ما أعطى انطباعات عن طلاقها.

في #عيد_الام، تحیة لكل امرأة متزوجة، #مطلقة، أرملة ومعنّفة لصبرھا على ما تحمّلته في حیاتھا. كل عام وانتن للحب عنوان

Happy Mothers Day❤🌹#CaroleSamaha #MothersDay pic.twitter.com/2o9F1x8DX2 — CAROLE SAMAHA (@CAROLE_SAMAHA) March 20, 2019

وتزوجت كارول سماحة من وليد مصطفى في أكتوبر/تشرين الأول عام 2013، وأثمر زواجها عن ابنة هي تالا.