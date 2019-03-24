أحلام توجه رسالة لـ"كبيرنا في الفن" بشأن أزمة شيرين عبد الوهاب

حرص عدد من الفنانات العربيات، على دعم المطربة المصرية، شيرين عبد الوهاب، في الأزمة التي تمر بها حاليا، والمتعلقة باتهامها بتهديد الأمن القومي المصري، بسبب تصريحاتها في حفلها الأخير في البحرين.

ونشرت المطربة اللبنانية، إليسا، عبر حسابها الشخصي على موقع "تويتر" تغريدة تعلق بها على أزمة شيرين عبدالوهاب، بعد إيقافها عن الغناء من قبل نقابة الموسيقيين، وغردت: "أنا بعرف قدي بتحبي مصر وما قصدك تأذي حدا. وأنا بتمنى تعدي الأزمة على خير وترجعي لفنك، الله يمرق هالأزمة يا شيرين".

أنا بعرف قدي بتحبي مصر وما قصدك تأذي حدا. وأنا بتمنى تعدي الأزمة على خير تا ترجعي لفنك. الله يمرق هالأزمة@sherine — Elissa (@elissakh) March 23, 2019

كما كتبت المطربة اليمنية، بلقيس فتحي، عبر حسابها على "تويتر"، عن أزمة شيرين عبد الوهاب: "شيرين متعاطفة معها جدا ومكالمتها مع الإعلامي عمرو أديب أحزنتني، وواضح أنها لم تكن تقصد النية السيئة أو إضمار الشر وكانت دعابة ربما ثقيلة".

وتابعت: "شيرين هي صوت مصر في عصر الأغنية النسائي وتستحق أن تصدح في بلدها دائما وأسأل الله أن يفرج كربتها وتنتهي الأزمة وتعدي على خير".

شيرين @sherine متعاطفة معاها جدا ومكالمتها مع الإعلامي عمرو أديب احزنتني وواضح انها لم تكن تقصد النية السيئة او إضمار الشر وكانت دعابة ربما ثقيلة..شيرين هي صوت مصر في عصر الاغنية النسائي وتستحق ان تصدح في بلدها دائماً واسال الله ان يفرج كربتها وتنتهي الأزمة وتعدي على خير 🌹 — Balqees (@BalqeesFathi) March 23, 2019

وكانت شيرين عبد الوهاب أطلت في برنامج "الحكاية"، من تقديم الإعلامي المصري، عمرو أديب، على فضائية "إم بي سي مصر"، للحديث عن أزمتها في حفل البحرين، وانهارت في البكاء خلال مداخلتها الهاتفية، واعترفت بخطئها عندما قالت في البحرين: "اللي بيتكلم في مصر بيتسجن"، كما استنجدت بالرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي.

ونشرت المطربة المصرية، أنغام، صورة لها مع صديقتها شيرين عبد الوهاب عبر حسابها على موقع "إنستغرام"، وكتبت: "شيرين بنت مصر ولم تقصد الإساءة ولا يمكن أن يشكك أحد في مصريتها وحبها لمصر وحبنا ليها، كفايه كده شيرين بنت مصر وبتحب مصر وقلبي معاكي يا حبيبتي".

أما المطربة الإماراتية، أحلام، فوجهت نداء إلى نقيب الموسيقيين المصريين، هاني شاكر، أن يرأف بشيرين، وأن يعتبرها بمثابة ابنته.

وقالت أحلام في بيان لها عبر "تويتر": "شيرين لما غنت "ما شربتش من نيلها" زدنا عشق لمصر، شيرين أحسها مثلي إنسانه طيبه وعفوية وأكيد ولائها وحبها لبلدها لا يختلف عليه اثنان اليوم وبعد أن شاهدت الفيديوا أنا أجزم بأنها لاتقصد الإساءه لبلدها وتتكلم عن نفسها في كل مره تتورط بسبب كلامها ع المسرح والكل يعلم بذلك تماما".

#شيرين لما غنت ما شربتش من نيلها زدنا عشق ل مصر شيرين احسها مثلي انسانه طيبه وعفويه واكيد ولائها وحبها لبلدها لا يختلف عليه اثنان اليوم وبعد ان شاهدت الفيديوا انا أجزم بأنها لاتقصد الاساءه لبلدها و تتكلم عن نفسها في كل مره تتورط بسبب كلامها ع المسرح والكل يعلم بذلك تماماً #يتبع — A7lam أحلام 👸🏻🇦🇪 (@AhlamAlShamsi) March 24, 2019

وتابعت في تغريدة أخرى: "ورسالتي هذه المره لكبيرنا في الفن وهرم الأغنيه العربيه وأمير الطرب ورئيس النقابه في مصر الأستاذ هاني شاكر أن يأخذ موضوع فنانه شرفت بلدها بنت مصر شيرين بعين الاعتبار وأن يوجهها كأب لأنك فعلا أب للجميع اعتبرها ابنتك وهي أكيد تعتبرك الأب الروحي للفن بالنسبه لها ولي وللجميع".

ورسالتي هذه المره لكبيرنا في الفن وهرم الاغنيه العربيه وامير الطرب ورئيس النقابه في مصر الاستاذ هاني شاكر ان ياخذ موضوع فنانه شرفت بلدها بنت مصر شيرين بعين الاعتبار وان يوجهها كأب لانك فعلاً اب للجميع 🙏🏻اعتبرها ابنتك وهي اكيد تعتبرك الاب الروحي للفن بالنسبه لها ولي وللجميع 🌹🙏🏻 — A7lam أحلام 👸🏻🇦🇪 (@AhlamAlShamsi) March 24, 2019

وكانت نقابة الموسيقيين المصريين، قد أصدرت الخميس، قرارا بإيقاف شيرين عبد الوهاب عن الغناء، وأشارت إلى أن التحقيق معها سيكون الأربعاء الموافق 27 مارس/ آذار الجاري.

وكشف علي الشريعي، رئيس لجنة التفتيش في نقابة الموسيقيين، أن النقيب عقد اجتماعا للتحقيق في الواقعة، عقب البلاغ الذي تقدم به المحامي سمير صبري.

وتابع: "قمنا بالاستعانة بأكثر من شاهد من بينهم عضو في الفرقة الموسيقية للفنانة شيرين عبد الوهاب، وقرر النقيب إيقاف المطربة للتأكد من صحة الواقعة عقب خضوعها للتحقيق الأربعاء المقبل".

وتقدم المحامي المصري، سمير صبري، اليوم الخميس، ببلاغ عاجل للنائب العام ضد المطربة المصرية شيرين عبد الوهاب، يتهمها فيه بالتطاول على مصر ونشر أخبار كاذبة واستدعاء المنظمات الحقوقية المشبوهة التي تعمل ضد البلاد للتدخل في الشأن المصري.

وقال البلاغ: "في الوقت الذي تعمل فيه أجهزة الدولة جميعها على إعادة مصر لدورها الحضاري العالمي وتنظيمها للمهرجانات والمؤتمرات العالمية لتشجيع الاستثمارات وتنمية الاقتصاد عن طريق الدعاية لمصر في كل المحافل الدولية، ومن المعروف أن للفن دور فعال حيث يعد الفنان سفيرا لبلده ووطنه بالخارج، ولكن وللأسف ضربت المدعوة شيرين عبد الوهاب بكل هذه القيم والاعتبارات عرض الحائط وبأسلوب متدني وأثناء إحيائها لحفل غنائي في البحرين أساءت لمصر عندما صرحت أثناء ذلك الحفل، "أيوة كده أقدر أتكلم براحتي عشان في مصر اللي يتكلم بيتسجن"، بحسب صحيفة "الوطن" المصرية.

وشاركت شيرين عبد الوهاب، في 14 مارس/آذار الجاري، بحفل غنائي كبير ضمن فعاليات مهرجان حفل ربيع الثقافة الرابع عشر في دولة البحرين.