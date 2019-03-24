أعراض بدائية لسرطان الدماغ يتم تجاهلها

عدد المرضى الذين يعانون من سرطان الدماغ الأعراض، التي تم تجاهلها في البداية.

ووفقا لدراسة في مجلة PLOS One، فإن مؤلفو الدراسة لم يكشفوا عن أسماء المرضى، فقط ذكروا جنسهم وفئتهم العمرية.

© Photo / CC0 Creative Commons علماء يكشفون عن أطعمة تؤدي إلى سرطان الرئة

وأشارت الدراسة إلى أن معظم المرضى ألقوا باللوم على مشاكل الذاكرة وفقدان التوازن على الشيخوخة الطبيعية، شعر العديد من المرضى بالقلق أيضًا من أنهم إذا ذهبوا إلى المستشفى، لن يفهم الأطباء. بالإضافة إلى ذلك، ذكر الباحثون أن المرضى لا يأخذون الأعراض على محمل الجد إذا كانت تافهة أو غير دائمة، ولكن متكررة.

قال رجل من الفئة العمرية 61-70: "كنت أغسل الصحون، وكان يصعب علي أن أميل إلى الأسفل أكثر فأكثر، من المضحك أنك لا تفكر أنه "يجب عليك زيارة الطبيب"، ويبدو لك"أن الأمر عادي وسوف ينتهي".

قالت امرأة يتراوح عمرها بين 51 و 60 عامًا: "بدأت أنام أثناء النهار، وكنت أفكر حينها عمري الآن 50 عامًا ".

وقالت المريضة من الفئة العمرية 41-50: "عندما كنت أتحدث، كان لدي شعور بأن لساني متشابك قليلا، لكن هذا كان يستمر لمدة تقل عن دقيقة واحدة فقط، ثم يعود كل شيء طبيعي".

وقالت المشاركة من الفئة العمرية 31-40: "بدا لي أن الأمر كان في عملي، لأن المعلمين معروفون بتعبهم، ويقول كثيرون آخرون يعملون من وقت لآخر،" يا إلهي ، لقد تعبت"، لذلك بدا لي أن الجميع يعاني من ذلك".

قالت امرأة يتراوح عمرها بين 41-50 سنة: "لدى الأطباء الكثير من الأشياء التي يتعين عليهم القيام بها الآن؛ لا أريد أن أزعجهم بسبب أمر صغير، لأن هناك أشخاصا بحاجة للذهاب إلى الطبيب والوصول إليه. إخبار الطبيب أن لديك ديجا فو، وبعد ذلك تشم رائحة غريبة، أمر غريب".

ذهب العديد من المرضى الذين شملهم الاستطلاع إلى المستشفى فقط عندما اشتبهوا في حدوث جلطة أو خرف. سبب آخر لزيارة الطبيب هو عدم وضوح الرؤية. وتلاحظ الدراسة أن آخرين ذهبوا إلى طبيب بعد إصرار أقاربهم.

ينشأ سرطان الدماغ بسبب الانقسام غير الطبيعي غير المنضبط للخلايا العضوية: الخلايا العصبية، الخلايا الدبقية، الخلايا النجمية، خلايا خلية دبقية قليلة التغصن، التي كانت قبل التحول مكونات طبيعية في نسيج الدماغ نفسه: الأنسجة اللمفاوية، الأوعية الدموية في الدماغ، الأعصاب القحفية، السحايا، الجمجمة، الغدة النخامية والغدة الصنوبرية.