سمية الخشاب تتهرب من سؤال محرج وتتحدى الجميع: لا يمكن لأحد خيانتي (فيديو)

تهربت الفنانة المصرية، سمية الخشاب، من سؤال سبب إحراجا لها، أثناء استضافتها في برنامج تلفزيوني.

وعندما سئلت الخشاب في برنامج "هي بس"، المذاع على فضائية "سي بي سي" المصرية، حول ما إذا كانت تعرضت للضرب من قبل أحد أزواجها، رفضت الإجابة.

وحاولت سمية الخشاب، المراوغة في الإجابة على السؤال، لترد قائلة على مقدمة البرنامج وهي تضحك: "سأجيب عن السؤال في الحلقة القادمة"، وهو ما دفع الكثيرون للتأكيد أن تهربها من الإجابة يعد دليلا على صدق التخمينات أنها تعرضت للتعنيف من قبل.

وتلقت سمية الخشاب السؤال بشأن وجود تجارب سابقة لها مع العنف المنزلي، بمناسبة طرحها مؤخرا لكليب غنائي جديد بعنوان "بتستقوى"، والذي ينبذ العنف ضد المرأة بكل صوره وأشكاله.

وأكدت الخشاب أنها لا تتحمل الخيانة الزوجة، مؤكدة: "أنا لا أتحمل الخيانة… استحالة وأنا متخانش ومينفعش أتخان، ولن أمنح فرصة لشخص يخونني من الأساس".

وتابعت موضحة: "الخيانة درجات، ولكن كيف تقبلين أن يخونك زوجك، عينك مش مليانة بالسلامة، لماذا تضيعين وقتك مع شخص ليس لديه ثقة في نفسه، فهناك الكثير من الفتيات حلوين وزي القمر، ولكن هو أساسا الخيانة في دمه، وعينه فارغة" بحسب تعبيره.

يذكر أن سمية الخشاب متزوجة حاليا من المطرب والملحن المصري، أحمد سعد.