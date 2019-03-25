الموت يغيب ممثلا سوريا أثناء تأديته مشهدا عن الموت

غيب الموت ممثلا سوريا، في الوقت الذي كان يؤدي مشهدا يتحدث فيه عن الموت.

وتعرض الممثل السوري، فواز جدوع، لأزمة صحية مفاجئة، بعد ظهر السبت، أثناء أدائه دورا في مسلسل "دقيقة صمت" وهو يتحدث عن الموت.

ونقل جدوع إلى المستشفى إثر إصابته بالأزمة الصحية، إذ ما لبث أن فارق الحياة بين زملائه الذين كانوا بجانبه.

ونعى العديد من أصدقاء وزملاء فواز جدوع رحيله، ومنهن الفنانة رنا شميس، التي دعت له بالرحمة، بينما قال الفنان اللبناني، يوسف حداد، عبر صفحته على فيسوك: "دقيقة صمت للممثل فواز جدوع، الذي حوّل هذه الدقيقة إلى لحظات صراع مع الحياة، ووجع لن ينتهي بموته المفاجئ المفجع أمام أعيننا وبين أيدينا"، مضيفا: "الجميع حاول إنعاشه إلا أن قلب جدوع رفض العودة ليعلن نهاية المشهد بعد دقيقة من بدئه. حيث ساد الصمت وانتهى المشوار الطويل، متمنيا وطالبا له الرحمة".

أما الفنانة رغداء هشام، فتحدثت عبر صفحتها الشخصية، متأثرة باللحظات الأخيرة للراحل جدوع.

وأكدت أنها لفرط الصدمة لم تستوعب ماذا حصل، خاصة وأن الحوار كان عن الموت، لتكون كلمات جدوع الأخيرة، ضمن حواره في المشهد "شو شفت بالموت؟" ليسقط بعدها على الأرض بطريقة مرعبة.

وفواز جدوع، ممثل سوري، ولد في مدينة الرقة، وشارك مع الفنان أسعد الجابر في بطولة مسرحية "المهر"، وفي عام 1972 قدم مسرحية "درس اللحظات" و"مشكلة راتب"، كما عمل في المسرح الجوال، وقدم في التلفزيون "ملامح فراتية" عام 1981.

ومن أبرز أعمال الراحل التلفزيونية "تل الرماد" و"خان الحرير 2" و"أبو زيد الهلالي" و"أيام الغضب" و"آخر الفرسان" و"أخوة التراب" و"المهلب بن أبي صفرة" و"عنترة".