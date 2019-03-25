"سبايدرمان الفرنسي" يتسلق ناطحة سحاب في باريس دون حبال (فيديو)

تسلق آلان روبير، الذي أُطلق عليه اسم "سبايدرمان الفرنسي"، ناطحة سحاب في باريس، اليوم الاثنين، دون حبال لجمع الأموال لتجديد كاتدرائية نوتردام.

أظهرت لقطات تلفزيونية الرجل البالغ من العمر 56 عاما وهو يستخدم الدعامات الأفقية الموجودة بالواجهة المنحنية لمقر شركة إنجي وهيكلا يمتد بطول المبنى ذي الواجهة الزجاجية الذي يبلغ ارتفاعه 185 مترا في منطقة لا ديفونس التجارية.

وتوقف روبير بانتظام لوضع الطباشير على يده، واعتقل بعد فترة وجيزة من هبوطه بعد أن أنهى التسلق.

وقال لـ"رويترز" قبل تسلق ناطحة السحاب "بسبب عدم وجود أموال في خزائن الحكومة، الكاتدرائية تعاني الإهمال". وأضاف أن رعاته حرروا شيكا بقيمة 5000 يورو (5650 دولارا) للمساعدة في تمويل عملية الترميم.

وتسلق روبير أكثر من 100 مبنى بما في ذلك جسر البوابة الذهبية في سان فرانسيسكو وبرج خليفة في دبي وكذلك البرج نفسه في باريس في عام 2016.

ويقوم رئيس أساقفة باريس بحملة لجمع أكثر من 100 مليون يورو لإنقاذ التماثيل المتداعية والأقواس القوطية بكاتدرائية نوتردام.