الكشف عن تفاصيل جديدة حول قضية الاعتداء على "شاب الخفجي" في السعودية (فيديو)

كشفت اللجنة المنظمة لمهرجان "كلنا الخفجي" عن ملابسات قيام أحد حراس الأمن بتمزيق ثياب شاب صعد على المسرح لالتقاط صورة مع المنشد فهد بن فصلا.

ووفقا لصحيفة "سبق" السعودية، أوضحت إدارة المهرجان أن حارس الأمن ارتكب "خطأ غير مقصود" بتمزيق قميص الشاب، مؤكدة أن هدف حارس الأمن هو حماية المنشد.

وأضافت اللجنة أنه تم تسليم الشاب إلى مركز الشرطة داخل المهرجان، حيث تم التنازل عنه من قبل الشركة، بعد إفهامه أن ما قام به يعد مخالفة يجب ألا تتكرر.

وشددت اللجنة أنها حريصة على سلامة كل زوار المهرجان، كما طالبت الشركة بضرورة التأكيد على موظفيها عدم تكرار الأمر.

لا لا لا ، كذا كثييييير ،

كل الشكر للمنشد ابن فصلا على انهائه الفقره وتعطيل المايكرفون والمغادرة ، اعتراضاً على التهجّم اللي صار لاحد الجمهور.@Turki_alalshikh @emara_sharqia

#مهرجان_كلنا_الخفجي pic.twitter.com/9aPrsq0zrY — أحمد بن فنيخ (@5elat) March 25, 2019

وتم تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يوم الجمعة، يظهر شابا صعد المسرح أثناء فقرة المنشد ابن فصلا، فقام اثنان من المنظمين بمنعه من الاقتراب منه، إلا أن قميص الشاب تمزق خلال محاولة منعه.

وأنهى المنشد ابن فصلا فقرته فور الواقعة، وقام بغلق المايكروفون وغادر اعتراضا على تصرف حارسي الأمن.

وتسببت الواقعة في صدور توجيه بإبعاد جميع المقيمين من أي لجنة من لجان المهرجان وإبدالهم بسعوديين، عقب إثارة الجدل بين السعوديين، واحتجاجهم على كون حراس الأمن من المقيمين.