شاهد أخطر جزيرة على سطح الأرض (فيديو+صور)

استطاعت مجموعة من العلماء والمراسلين الصحفيين الولوج إلى أخطر جزيرة على سطح الأرض، التي تسمى بجزيرة "الأفعى".

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، استطاعت المراسلة الأسترالية تارا براون الدخول لأول مرة إلى جزيرة الأفعى، التي يمنع على السياح دخولها نظرا لخطورتها الشديدة.

تقع جزيرة الأفعى على بعد 33 كم قبالة ساحل البرازيل بالقرب من مدينة ساو باولو، ويعيش عليها أكثر من 4000 ثعبان سام من نوع "golden lancehead" التي تتميز بالسموم القوية جدا لدرجة قد تتسبب في إذابة الجلد.

وتتغذى الثعابين في هذه الجزيرة على الطيور، كما يوجد ما يقرب من خمسة ثعابين ذهبية في كل متر مربع على الجزيرة، التي تعد من بين أكثر 10 ثعابين سامة في العالم.



وقالت براون: "أنا متحمسة دائما للمغامرة والوجهات الجديدة، عندما تحدثنا إلى الصياد المحلي، أخبرونا هذه ليست فكرة جيدة، فأنت لا تريد الذهاب إلى هناك". هناك أساطير عن مقتل أسرة بأكملها هناك، وعن قيام القراصنة بدفن الكنز في الجزيرة والثعابين الموجودة هناك لحماية الكنز".

وتمنح السلطات المحلية الإذن لبعض العلماء المختارين بعناية لزيارة جزيرة الأفعى كل عام، بينما ينجح بعض الصيادين غير الشرعيين في التسلل إلى الجزيرة لسرقة هذه الثعابين وبيعها بسعر يصل إلى 30 ألف دولار للثعبان الواحد.