شاهد أخطر جزيرة على سطح الأرض (فيديو+صور)

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، استطاعت المراسلة الأسترالية تارا براون الدخول لأول مرة إلى جزيرة الأفعى، التي يمنع على السياح دخولها نظرا لخطورتها الشديدة.
جزيرة الأفعى البرازيلية pic.twitter.com/Ws2i6AbX9B— mohammed (@mohamme44245035) March 25, 2019
تقع جزيرة الأفعى على بعد 33 كم قبالة ساحل البرازيل بالقرب من مدينة ساو باولو، ويعيش عليها أكثر من 4000 ثعبان سام من نوع "golden lancehead" التي تتميز بالسموم القوية جدا لدرجة قد تتسبب في إذابة الجلد.
وتتغذى الثعابين في هذه الجزيرة على الطيور، كما يوجد ما يقرب من خمسة ثعابين ذهبية في كل متر مربع على الجزيرة، التي تعد من بين أكثر 10 ثعابين سامة في العالم.
وتمنح السلطات المحلية الإذن لبعض العلماء المختارين بعناية لزيارة جزيرة الأفعى كل عام، بينما ينجح بعض الصيادين غير الشرعيين في التسلل إلى الجزيرة لسرقة هذه الثعابين وبيعها بسعر يصل إلى 30 ألف دولار للثعبان الواحد.
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