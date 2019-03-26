رجال يرتدون "ما تشتهر به النساء" في السعودية... ما قصتهم (صور)

كشف مصور صحفي سعودي عن ارتداء رجال أكاليل الزهور على رؤوسهم في السعودية، التي تشتهر بها النساء بصورة كبيرة، وعرض قصتهم في مجموعة من التدوينات.

ونشر المصور الصحفي، أحمد علي مدخلي، مجموعة من الصور خلال زيارته لقبائل سعودية تقطن في المناطق الجبلية في جازان، تحديدا في محافظة "الداير — بني مالك".

وأشار مدخلي إلى أن ارتداء الرجال لأكاليل الزهور، يعد أحد "العادات التقليدية الموروثة" لتلك القبائل السعودية، وليست مقصورة على النساء فقط.

وقال مدخلي في تصريحات لشبكة "سي إن إن" الأمريكية: "تلك عادة متوارثة منذ قديم الزمن في تلك المناطق".

وتابع بقوله: "تختلف طريقة تزيين الأكاليل من مكان إلى آخر، ويكثر استخدامها في المناسبات الخاصة، ويحرص من يرتديها أن تكون الزهور المنتقاة ذات رائحة زكية".

وأوضح المصور السعودي أن تلك الأكاليل يتم تصنيعها من نباتات عطرية يتم زراعتها في تلك المناطق، مثل: البعيثران، والخزامى، والشيح، والكاذي، والفل.

وقال المدخلي إن منطقة شرق جازان تحديدا، تتمتع بعادات تقليدية خاصة جدا، ويتمتع سكانها بحرصهم على الحفاظ على بيئتهم التقليدية.

وتابع: "سكان تلك المنطقة كانوا في الماضي يعيشون حياة قاسية، بسبب الطبيعة الجبلية الصعبة، لكن حاليا طغت المدنية على سائر مناطق المملكة، لكن هناك حرص كبير لديهم على الحفاظ على عاداتهم القديمة".

وتختلف أكاليل الزهور التي ترتديها النساء في تلك المناطق عن أكاليل زهور الرجال، حيث أكثر ما يميزها هو وجود "الفل" بصورة أكبر من الرجال.