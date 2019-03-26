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    رجال ونساء في السعودية

    رجال يرتدون "ما تشتهر به النساء" في السعودية... ما قصتهم (صور)

    © REUTERS / Faisal Nasser
    منوعات
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    كشف مصور صحفي سعودي عن ارتداء رجال أكاليل الزهور على رؤوسهم في السعودية، التي تشتهر بها النساء بصورة كبيرة، وعرض قصتهم في مجموعة من التدوينات.

    ونشر المصور الصحفي، أحمد علي مدخلي، مجموعة من الصور خلال زيارته لقبائل سعودية تقطن في المناطق الجبلية في جازان، تحديدا في محافظة "الداير — بني مالك".

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    ‏صباح الخير ☕️! لأن المُستقبل عَظيم ولأن الإنجازات فرحة،ولأن الحلم شغف والعِلم ‏ رِفعه.. اجتهد من أجل ذاتك 👌🏻🌸 صورة لأحد باعة الزهور العطرية بمحافظة الداير. #أحمدمدخلي #جازان #مبدعين #مبدعي_جازان #تصوير #تصويري #صورة #كانون #نيكون #عدستي #هاشتاقات_انستقرام_العربية #عرب_فوتو #لقتطي #لقطة_جميلة #غرد_بصورة #حياة_مصور #انستقرام #اكسبلور #ناشيونال_جغرافيك #الفن_الجميل #الفن_في_انستقرام #نافذة_فوتوغرافية #canonphotography #jazan #nature #THEPIPAS2018 #i_jazan #landscape_captures#lovinsaudi#nature #explorer

    A post shared by AhmedMadkhli (@ahmedmadkhli) on Dec 7, 2018 at 7:42pm PST

    وأشار مدخلي إلى أن ارتداء الرجال لأكاليل الزهور، يعد أحد "العادات التقليدية الموروثة" لتلك القبائل السعودية، وليست مقصورة على النساء فقط.

     وقال مدخلي في تصريحات لشبكة "سي إن إن" الأمريكية: "تلك عادة متوارثة منذ قديم الزمن في تلك المناطق".

    وتابع بقوله: "تختلف طريقة تزيين الأكاليل من مكان إلى آخر، ويكثر استخدامها في المناسبات الخاصة، ويحرص من يرتديها أن تكون الزهور المنتقاة ذات رائحة زكية".

    وأوضح المصور السعودي أن تلك الأكاليل يتم تصنيعها من نباتات عطرية يتم زراعتها في تلك المناطق، مثل: البعيثران، والخزامى، والشيح، والكاذي، والفل.

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    ‏الإنجازُ سعادةٌ تَستلُّ المتاعب ، وتحفّز العزائم ، وتُديم الاستمرار، وتدفع إلى الإبداع.. ‏بداياتٌ صغيرة ، ونهايات عظيمة.. 🍃الصورة من الداير ببني مالك بجازان#أحمدمدخلي #جازان #مبدعين #مبدعي_جازان #تصوير #تصويري #صورة #الفنانون_العرب #السعودية #كانون #نيكون #humanity_shots #الداير #انستقرام#حياة_انسان #حياة_مصور #jazan #ok_people #picoftheday #نافذة_فوتوغرافية #ig_global_people #portrait_shots #portraitmood #igpeople #portraitpage #makeportraits #hipaae #canonphotography #صورتك_وطنك

    A post shared by AhmedMadkhli (@ahmedmadkhli) on Jan 27, 2018 at 2:45am PST

    وقال المدخلي إن منطقة شرق جازان تحديدا، تتمتع بعادات تقليدية خاصة جدا، ويتمتع سكانها بحرصهم على الحفاظ على بيئتهم التقليدية.

    وتابع: "سكان تلك المنطقة كانوا في الماضي يعيشون حياة قاسية، بسبب الطبيعة الجبلية الصعبة، لكن حاليا طغت المدنية على سائر مناطق المملكة، لكن هناك حرص كبير لديهم على الحفاظ على عاداتهم القديمة".

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    قال أهل المعرفة: الأصدقاء الذين تختارهم لك الظروف، أفضل بكثير من أن تختارهم أنت.. 🍃 اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. صورة من مهرجان البن بمحافظة الداير ببني مالك اختموا إعجابكم بقول ماشاء الله تبارك الله#الفنانون_العرب #السعودية #كانون #نيكون #humanity_shots #الداير #انستقرام#حياة_انسان #حياة_مصور #jazan #ok_people #picoftheday #نافذة_فوتوغرافية #ig_global_people #portrait_shots #portraitmood #igpeople #portraitpage #makeportraits #hipaae #canonphotography

    A post shared by AhmedMadkhli (@ahmedmadkhli) on Jan 11, 2018 at 10:49pm PST

    وتختلف أكاليل الزهور التي ترتديها النساء في تلك المناطق عن أكاليل زهور الرجال، حيث أكثر ما يميزها هو وجود "الفل" بصورة أكبر من الرجال.

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