إليسا ترد على المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي:"محتل وقح"

ردت المطربة اللبنانية إليسا على المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، وذلك بعد تعليقه على تصريحات لها عبر تويتر.

وقالت إليسا عبر حسابها بموقع تويتر: "أرض فلسطين تضيع ببطء ونحن متفرجون، أي قانون وأي شرع يحول هذه الأرض من أرض سلام إلى أرض حروب؟".

أرض فلسطين تضيع ببطء ونحن متفرجون. أي قانون وأي شرع يحوّل هذه الأرض من أرض سلام إلى أرض حروب؟ — Elissa (@elissakh) March 25, 2019

ورد عليها أفيخاي أدرعي:"نعم حماس مسؤولة عن كل هذا الوضع المؤلم، صور المنزل في البلدة الإسرائيلية الذي تعرض لهجوم حماس الصاروخي الإرهابي دليل على عدوانية وبشاعة هذه الحركة التي تدفع سكان قطاع غزة نحو المزيد من العنف".

هيدي الوقاحة ما بينرد عليها إلا ببلوك #محتل_وقح pic.twitter.com/RBLrfnc1fH — Elissa (@elissakh) March 25, 2019

وردت إليسا على أفيخاي بـ"هيدي الوقاحة ما بينرد عليها إلا ببلوك محتل وقح".