شاهد رد فعل علا الفارس بعدما طلب رياضي الزواج منها في الشارع (فيديو)

فوجئت الإعلامية الأردنية، علا الفارس، بطلب غير متوقع، من رياضي أمريكي، أثناء تواجدها في أحد شوارع الولايات المتحدة.

فأثناء تواجدها في احتفالية رياضية، أبدى شاب ذو بشرة سوداء، إعجابه الشديد بعلا الفارس، ليتحدث معها باللغة الإنجليزية ويسألها عن مقر إقامتها.

فردت علا الفارس على الرياضي بأنها تعيش في الأردن، أو "جوردان بالإنجليزية"، ليظن أنها تتحدث عن نجم كرة السلة الأمريكي، مايكل جوردان، ما أثار ضحكها.

ولم تتمالك علا الفارس نفسها من الضحك، بعدما صاح الشاب في الميكروفون الذي يحمله قائلا لها وسط الجميع: "أنت جميلة حقا… أنا أريد الزواج منك".

وتتواجد علا الفارس حاليا في الولايات المتحدة لقضاء إجازة، بعد وفاة جدتها خلال الفترة الماضية.

يذكر أن علا الفارس أعلنت في شهر فبراير/ شباط أنها تقدمت باستقالتها من شبكة "إم بي سي" السعودية، بعد تعاون استمر 15 عاما.

وقالت علا الفارس في بيان لها عبر حسابها الرسمي على "تويتر": "عاهدت نفسي أن يكون عام 2019 عام عودةٍ تليق بحجم الغياب… وكما أقول كعادتي: أغيب لأعود أقوى… وأتوارى ليشتد الاشتياق انتظروني".

وكانت علا الفارس قد أثارت جدلا في العام الماضي 2018، بسبب تغريدتها في ديسمبر/ كانون الأول عام 2017، أثناء عملها كمذيعة في محطة "إم بي سي" السعودية، تعقيبا على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وغردت الفارس: "ترامب لم يختر توقيت إعلان القدس عاصمة لإسرائيل عبثا… الليلة ندين وغدا نغني "هلا بالخميس".

وأثارت تغريدة علا الفارس وقتها، ضجة واسعة على موقع "تويتر"، إذ اتهمها مغردون بأنها "أساءت" إلى السعودية.

وكانت الفارس قد ظهرت، في أواخر شهر مارس/ آذار، عبر مقابلة مع "فرانس 24"، لتؤكد أن تغريدتها المسيئة للسعودية تم فهمها بشكل خاطئ، وإنها كانت "مزحة".

وقالت الفارس في المقابلة، إن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، وأضافت أنها لم تتحدث عن الموضوع، لإيمانها بمقولة "أميتوا الباطل بالسكوت عنه".