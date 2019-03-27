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14:55 27 مارس/ آذار 2019
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    المخ

    بشرى للمسنين... خلايا المخ تنمو بعد سن الـ90

    © Sputnik . Владимир Астапкович
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    توصل باحثون إلى اكتشاف علمي جديد يمثل بادرة أمل لكبار السن، ويمنحهم الأمل في الحفاظ على ذاكرة قوية، حتى في عمر التسعينيات.

    Jigsaw puzzle
    © flickr.com/ matthew kehoe
    اكتشاف علمي خطير...أفضل طريقة لعدم النسيان
    ذكرت ذلك صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، في تقرير لها أمس الثلاثاء 25 مارس / آذار، أن كابوس ضعف الذاكرة، الذي يقلق بعض كبار السن، ربما لا ينطبق على كل البشر، مشيرة إلى أن الأبحاث الجديدة، تقول إن بعض خلايا المخ تواصل نموها حتى بعدما يبلغ الشخص تسعين عاما.

    والسبب الرئيسي للنسيان عند كبار السن، وفقا لما هو متعارف حاليا، هو ضعف مركز ذاكرة الدماغ، لكن الأبحاث الجديدة تقول أن نمو نمو خلايا الذاكرة لا يتوقف بعد الطفولة، وأن الدماغ يتجدد بشكل جيد في السنوات اللاحقة من الحياة.

    وبحسب الصحيفة، فإن الأبحاث الجديدة توصلت إلى أن خلايا الدماغ تنمو في منطقة تعرف بـ"قرن آمون"، بين سن 43 و97 عاما.

    ووفقا للأبحاث، فإن المصابين بمرض "الزهايمر" أو ضعف الذاكرة، يكون لديهم عدد أقل من خلايا الدماغ الجديدة، حتى في المراحل المبكرة من المرض.

    ولفتت الصحيفة إلى قول ماريا لورينز مارتن، التي قادت الدراسة من مركز البيولوجيا الجزيئية في إسبانيا: "هذه النتائج تقول إن هناك إمكانية لتوليد خلايا دماغية جديدة، يمكنها أن تساهم في علاج المرض أو الحد من آثاره".

    وذكرت الصحيفة أن الفريق البحثي عثر على آلاف الخلايا الدماغية النامية في مراكز الذاكرة، لدى 13 شخصا تتراوح أعمارهم بين 43 و87 عاما.

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    الكلمات الدلالية:
    الذاكرة, أخبار الطب, المخ, مرض الزهايمر, أخبار علمية, إسبانيا
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