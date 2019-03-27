تحطم سيارة "لامبورغيني" ثمنها 330 ألف دولار (فيديو)

تحطمت سيارة لامبورغيني فارهة يبلغ ثمنها 330 ألف دولار، إثر اصطدامها بجدار.

وأراد السائق الاستعراض بسيارته في أحد شوارع لندن، ليقوم بتفعيل وضع "التحكم في الإطلاق"، لتنطلق السيارة من صفر إلى 100 كم/ الساعة خلال ثلاث ثوان فقط.

وفقد السائق السيطرة على سيارته لتصطدم بجدار بقوة وتتحطم، إلا أنه خرج منها دون أن يصاب بأذى.