بنغلاديش... امرأة تنجب مرتين خلال شهر واحد (صور)

أنجبت امرأة بنغلاديشية توأما بعد 26 يوما من ولادة طفلها الأول، في حالة طبية نادرة جدا.

ووفقا لصحيفة "آسيا ون" السنغافورية ولدت عارفة سلطانة، البالغة من العمر 20 عاما، طفلها الأول في أواخر شهر شباط/ فبراير الماضي، لكن الأطباء لم يلاحظوا أن المرأة تملك رحما ثانٍ، ينمو داخله جنينان آخران.

وبحسب الصحيفة، شعرت سلطانة بأعراض الولادة مرة أخرى في 22 آذار/ مارس الجاري، ونقلت إلى المستشفى على الفور، حيث أجريت لها عملية قيصرية ليستخرج الأطباء توأمين يتمتعان بصحة جيدة.

وأعربت الأم الشابة عن قلقها بشأن ظروف عائلتها المادية وكيف سيكون بمقدورها إطعام وتربية 3 أطفال دفعة واحدة، بسبب ظروفهم المادية الصعبة.

أما زوج سلطانة فأعرب عن ساعادته العارمة وقال: "إنها معجزة من الله، جميع الأطفال يتمتعون بصحة جيدة. سأبذل قصارى جهدي ليعيشوا بسعادة".