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    شركة هواوي الصينية تطلق هاتفي بي 30 وبي 30 برو في العاصمة الفرنسية باريس/ 26 مارس/آذار 2019

    بالصور والفيديو... "هواوي" تعيد تعريف التصوير مع سلسلة هواتفها الجديدة "بي 30"

    © REUTERS / CHARLES PLATIAU
    منوعات
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    أزاحت شركة "هواوي" الصينية، الستار، أول أمس الثلاثاء، عن هاتفيها الجديدين "بي 30" و"بي 30 برو"، بعدما أكدت أنها تعيد بهما تعريف مفهوم "التصوير"، وذلك بفضل تزويدهما بكاميرات جديدة غير مسبوقة".

    وأشارت "هواوي" في احتفالية خاصة، أقيمت في مركز المؤتمرات بالعاصمة الفرنسية باريس، إلى أن "قنبلتيها" الجديدتين، "مزودان بكاميرات سوف تغير قواعد التصوير، وتجعل الصور أكثر إشراقا وأوسع وأقرب، وتعمل على تطوير أداء التصوير الذكي، بحسب وكالة "أسوشيتد برس" للأنباء.

    هواوي
    © REUTERS / Chris Wattie
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    ولفتت الشركة الصينية، إلى إلى أنها دمجت في الهاتفين "إمكانيات تنافس الكاميرات المحترفة، مثل حساس الصورة المبتكر سوبر سبكتروم، والعدسة البصرية سوبر زوم".

    ويتميز الحساس سوبر سبكتروم بمقاس 1/1.7، بوصة بقدرته على التقاط الضوء بطريقة مختلفة جذريا، وفقا لبيان صادر من الشركة.

    كما دمجت الشركة في الهاتفين، الكاميرا الجديدة التي تعمل بتقنية أشعة الليزر تحت الحمراء، التي تقيس المسافة عن المشهد المطلوب تصويره، التي تسمى "تي أو إف"، أو "تايم أوف فلايت"، بالإضافة إلى تقنية متقدمة لتثبيت الصورة بصريا وبالاعتماد على الذكاء الاصطناعي.

    ويعتمد هاتف "بي 30 برو" على كاميرته الرباعية الجديدة، من تصنيع شركة "لايكا" الألمانية، التي تشمل كاميرا رئيسية بدقة 40 ميغابكسل، تتضمن حساس سوبر سبكتروم، وكاميرا واسعة زاوية التصوير بدقة 20 ميغابكسل، وكاميرا للصور البعيدة بدقة 8 ميغابكسل، وكاميرا "تي أو إف" من "هواوي"، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 32 ميغابكسل لالتقاط صور السيلفي".

    وتقول "هواوي" إن "هذين الجهازين سيقدمان تجارب رائعة في التصوير الفوتوغرافي والفيديو عبر مجموعة واسعة من السيناريوهات وظروف الإضاءة، حتى في حالات الإضاءة الضعيفة جدا — في الليل مثلا — ليحصل المستخدم على صور ذات تفاصيل دقيقة وألوان حية ووضوح مذهل".

    كما كشفت "هواوي" في احتفاليتها الخاصة عن هاتف ثالث جديد، هو  "بي 30 لايت" الذي يمتاز بكاميرا سيلفي سوبر ستار 32 ميغابكسل ثلاثية الأبعاد، تعمل مع تأثيرات التجميل المدعوم بالذكاء الصناعي.

    ويعتلي خلف الهاتف كاميرا ثلاثية، مع عدسة تصوير واسع 24 ميغابكسل، مع قدرات الذكاء الصناعي، وتتألف من كاميرا رئيسة 24 ميغابكسل.

    ويكمل هاتف "هواوي بي 30 لايت" مسار التميز في التصميم، "إذ يحتوي على تصميم زجاجي منحني ثلاثي الأبعاد ونحيف، يقدم شكل عصري يندمج جيدا مع تقنيات "هواوي" الضخمة، من أجل تقديم تجربة استخدام فاخرة"، بحسب ما جاء في بيان الشركة الصينية.

    وقالت شركة "هواوي"، إنها ستعلن أسعار سلسة هواتفها، هواوي بي 30 (P30)، خلال حفل الإطلاق الإقليمي، الذي سيقام في دبي في الأول من نيسان/ أبريل المقبل.

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