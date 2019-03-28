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    المغنية المصرية شيرين عبدالوهاب، قرطاج 28 يوليو/ تموز 2017

    سبب غياب شيرين عبد الوهاب عن تحقيق نقابة الموسيقيين معها في واقعة "تهديد الأمن القومي المصري"

    © AFP 2019 / FETHI BELAID
    منوعات
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    غابت المطربة المصرية، شيرين عبد الوهاب، عن جلسة التحقيق التي عقدت في نقابة الموسيقيين، بسبب أزمة حفلها الأخير في البحرين، وأرسلت في المقابل محاميها.

    وأصدرت شيرين بيانا توضح فيه أسباب تغيبها، وإرسال محاميها، نبيل لطفي، نيابة عنها، وتؤكد تقديرها لقبول اعتذارها عن عدم الحضور، وفقا لـ "صحف محلية".

    المطربة المصرية شيرين عبد الوهاب في حفل رأس السنة في القاهرة، 31 ديسمبر/كانون الأول 2018
    © Photo/ Facebook/ OfficialSherine
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    وجاء في البيان: "تعرب الفنانة شيرين عبد الوهاب عن تقديرها العميق لقبول المستشار نائب رئيس مجلس الدولة، اعتذارها عن عدم الحضور بجلسة التحقيق التي كان مقررا لها الأربعاء الموافق 27-3-201، إذ شاءت ألا تحضر النقابة في غيبة النقيب الفنان هاني شاكر الذي
    يحيي حفلا خارج مصر، لأنها تحرص كل الحرص على أن تحتمي بنقابتها في حضوره".

    وتابع البيان: "تؤكد الفنانة شيرين أنها حرصت على أن توفد محاميها، ليبدي دفاعها المتمثل في بطلان قرار الإحالة، لعدم صدوره من مجلس النقابة، واستناده إلى أقوال مرسلة لعابر سبيل اعتمد على تسجيل لثوان معدودة من حفل غير مسجل وغير مذاع، أطلقه مصري يعمل في إذاعة تبث برامجها من تركيا وتسعى إلى المساس برموز الدولة المصرية والوقيعة بين أفراد الشعب المصري وحكامه، إذ فوجئت بأن هذا التسجيل للبرنامج المعادي متضمنا المقطع سالف الذكر هو دليل إدانتها الوحيد، وتؤكد الفنانة أنها لم ولن تسمح لأحد بالإساءة إلى مصر".

    وقررت نقابة الموسيقيين المصريين في المقابل، تأجيل التحقيق مع شيرين عبد الوهاب لجلسة 10 نيسان/ أبريل المقبل، لحين حضورها إلي مقر النقابة والتحقيق معها شخصيا.    

    وكانت نقابة الموسيقيين المصريين، قد أصدرت الخميس الماضي، قرارا بإيقاف شيرين عبد الوهاب عن الغناء، وأشارت إلى أن التحقيق معها سيكون الأربعاء الموافق 27 مارس/ آذار الجاري.

    وكشف علي الشريعي، رئيس لجنة التفتيش في نقابة الموسيقيين، أن النقيب عقد اجتماعا للتحقيق في الواقعة، عقب البلاغ الذي تقدم به المحامي سمير صبري.

    وتابع: "قمنا بالاستعانة بأكثر من شاهد من بينهم عضو في الفرقة الموسيقية للفنانة شيرين عبد الوهاب، وقرر النقيب إيقاف المطربة للتأكد من صحة الواقعة عقب خضوعها للتحقيق الأربعاء المقبل".

    وتقدم المحامي المصري، سمير صبري، اليوم الخميس، ببلاغ عاجل للنائب العام ضد المطربة المصرية شيرين عبد الوهاب، يتهمها فيه بالتطاول على مصر ونشر أخبار كاذبة واستدعاء المنظمات الحقوقية المشبوهة التي تعمل ضد البلاد للتدخل في الشأن المصري.

    وقال البلاغ: "في الوقت الذي تعمل فيه أجهزة الدولة جميعها على إعادة مصر لدورها الحضاري العالمي وتنظيمها للمهرجانات والمؤتمرات العالمية لتشجيع الاستثمارات وتنمية الاقتصاد عن طريق الدعاية لمصر في كل المحافل الدولية، ومن المعروف أن للفن دور فعال حيث يعد الفنان سفيرا لبلده ووطنه بالخارج، ولكن وللأسف ضربت المدعوة شيرين عبد الوهاب بكل هذه القيم والاعتبارات عرض الحائط وبأسلوب متدني وأثناء إحيائها لحفل غنائي في البحرين أساءت لمصر عندما صرحت أثناء ذلك الحفل، "أيوة كده أقدر أتكلم براحتي عشان في مصر اللي يتكلم بيتسجن"، بحسب صحيفة "الوطن" المصرية.

    وشاركت شيرين عبد الوهاب، في 14 مارس/آذار الجاري، بحفل غنائي كبير ضمن فعاليات مهرجان حفل ربيع الثقافة الرابع عشر في دولة البحرين.

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    الكلمات الدلالية:
    إساءة, موسيقى, أخبار مشاهير, غناء, مشاهير, نقابة الموسيقيين, نقابة المهن الموسيقية المصرية, هاني شاكر, شيرين عبد الوهاب, البحرين, مصر
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