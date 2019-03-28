حدث هام في مهرجان "كان"... نادين لبكي أول عربية تترأس لجنة تحكيم

أعلنت إدارة مهرجان كان السينمائي اختيار المخرجة اللبنانية نادين لبكي، رئيسة للجنة تحكيم قسم "نظرة ما" في دورته الـ72.

وأعلن المنظمون عبر "تويتر" أن المخرجة اللبنانية حركت القلوب العام الماضي بفيلمها "كفرناحوم"، الذي فاز بجائزة لجنة التحكيم الخاصة، كما نقل موقع "سي ان ان".

Lebanese director Nadine Labaki, President of the Un Certain Regard Jury in #Cannes2019! At the last Festival de Cannes, her film #Capharnaüm moved the Croisette and won the Jury Prize.



More info: https://t.co/Ze6Oar9XsH@NadineLabaki #UnCertainRegard pic.twitter.com/JIGnU5v6LW — Festival de Cannes (@Festival_Cannes) March 26, 2019

وقالت نادين لبكي في بيان نشر على الموقع الرسمي للمهرجان "أذكر أنني كنت عندما آتي إلى مهرجان كان، كنت أشعر بالحماس لتجربة واحد من أفضل المهرجانات، أذكر أنني كنت أستيقظ باكرا للوقوف في الطابور والحصول على تذكرة. اليوم أنا رئيسة لجنة التحكيم، وهو ما يثبت أن الحياة قد تقدم لك أكثر من توقعاتك."

وتابعت لبكي "أنا متشوقة لمشاهدة الأفلام المختارة، وللنقاش، وللعثور على الإلهام في أعمال الآخرين."