نجوى كرم تفاجئ الجميع بحفلها الأول في السعودية (فيديو)

أعربت الفنانة اللبنانية، نجوى كرم، عن سعادتها الكبيرة وتأثرها بحب الجمهور لها، وذلك ردا على استقبال الجمهور السعودي، لها، منذ أن وطأت قدمها أراضي المملكة العربية السعودية، ووصولها للمطار.

وأحيت نجوى كرم، حفلها الغنائي الأول في السعودية، ضمن فعاليات "موسم الشرقية" المقام في المملكة، وسط حضور جماهيري كبير، حيث قدمت عددا من أغانيها المتميزة.

ووجهت شمس الأغنية اللبنانية، الشكر للحضور، معبرة عن مدى سعادتها بالغناء في المملكة لأول مرة، مشيرة إلى أن "هذا كان أحد أحلامها وقد تحقق بصعودها خشبة المسرح للغناء".

وفاجأت المطربة اللبنانية الجمهور السعودي، الحاضر لحفلها، بإطلاق أغنية جديدة خصيصا للسعودية، تحمل عنوان "الله ياخد بيدك يا سعودية"، وهي من كلمات جورج ماردورسيان، وألحان وتوزيع أنطوان الشعك.

يذكر أن نجوى كرم تشارك في لجنة تحكيم برنامج اكتشاف المواهب "آربز جوت تالنت"، إلى جانب كل من الفنان المصري أحمد حلمي، والإعلامي اللبناني علي جابر.