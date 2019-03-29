نجوى كرم تفاجئ الجميع بحفلها الأول في السعودية (فيديو)

وأحيت نجوى كرم، حفلها الغنائي الأول في السعودية، ضمن فعاليات "موسم الشرقية" المقام في المملكة، وسط حضور جماهيري كبير، حيث قدمت عددا من أغانيها المتميزة.
#نجوى_كرم_في_الشرقية#نجوى_كرم تضيئ سماء #الشرقية طرباً في أغنية #ما_في_نوم ضمن حفلات #موسم_الشرقية#هيئة_الترفية#روتانا@najwakaram @Enjoy_Saudi @ep_events_sa @ZainKSA pic.twitter.com/w6E5tw5klm— 🎶Rotana Music (@RotanaMusic) March 28, 2019
ووجهت شمس الأغنية اللبنانية، الشكر للحضور، معبرة عن مدى سعادتها بالغناء في المملكة لأول مرة، مشيرة إلى أن "هذا كان أحد أحلامها وقد تحقق بصعودها خشبة المسرح للغناء".
#نجوى_كرم_في_الشرقية— 🎶Rotana Music (@RotanaMusic) March 28, 2019
"فرحتي لا توصف بمشاركتي بهذا المهرجان على الاراضي السعودية"🇸🇦#موسم_الشرقية#هيئة_الترفية#روتانا@najwakaram @Enjoy_Saudi @ep_events_sa @ZainKSA pic.twitter.com/VzplJZcYzV
وفاجأت المطربة اللبنانية الجمهور السعودي، الحاضر لحفلها، بإطلاق أغنية جديدة خصيصا للسعودية، تحمل عنوان "الله ياخد بيدك يا سعودية"، وهي من كلمات جورج ماردورسيان، وألحان وتوزيع أنطوان الشعك.
#نجوى_كرم_في_الشرقية 🇸🇦— 🎶Rotana Music (@RotanaMusic) March 28, 2019
شمس الغنية #نجوى_كرم تطلق أغنية خاصة للسعودية💚 مباشرة الآن من حفلها ضمن مهرجان #موسم_الشرقية 🎶🇸🇦 #الله_ياخد_بيدك_يا_سعودية#هيئة_الترفيه #روتانا@najwakaram @Enjoy_Saudi @ep_events_sa @ZainKSA pic.twitter.com/25bKA62B17
يذكر أن نجوى كرم تشارك في لجنة تحكيم برنامج اكتشاف المواهب "آربز جوت تالنت"، إلى جانب كل من الفنان المصري أحمد حلمي، والإعلامي اللبناني علي جابر.
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