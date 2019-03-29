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17:44 29 مارس/ آذار 2019
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    الممثل الأمريكي جوني ديب

    جوني ديب في قطر... ماذا يحدث (بالصور)

    © AP Photo / Vianney Le Caer
    منوعات
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    تواجد نجم هوليوود الأمريكي، جوني ديب، أمس الخميس، في العاصمة القطرية الدوحة.

    وزار ديب، كتارا، تلبية لدعوة حضور افتتاح متحف قطر الوطني، إلى جانب عدد من المشاهير العالميين، مثل عارضة الأزياء البريطانية، ناعومي كامبل وعضوة فريق البوب الغنائي "سبايس غيرلز" السابقة، فيكتوريا بيكهام والمدرب البرتغالي، جوزيه مورينيو.

    يذكر أن المصمم الفرنسي جان نوفيل، استوحى الشكل المعماري للمتحف من وردة الصحراء، التي وجدت في المناطق الصحراوية بقطر. 

    ​وجوني ديب هو ممثل ومنتج سينمائي أمريكي عالمي، نال شهرته من تجسيد العديد من الأدوار غريبة الأطوار، منها "إدوارد سيزورهاندز" والقرصان "جاك سبارو" في سلسلة "قراصنة الكاريبي".

    وقالت صحيفة "الشرق" القطرية، إن المتحف الجديد يقع على مساحة تبلغ قرابة 40 ألف متر مربع، على الطرف الجنوبي من كورنيش الدوحة، وسيكون أول معلم يراه المسافرون والقادمون من المطار، مؤكدة أن المتحف يعتبر أحد أبرز المعالم العربية التي تهتم بالتاريخ والتراث، لتميزه بتصميم فريد، وتكنولوجيا حديثة، وتنوع مختلف في المحتوى يشبع فضول الزائر الباحث عن أسرار التاريخ وقصص الشعوب.

    وأضافت أن المتحف يجسد رسالة هيئة متاحف قطر الرامية إلى الارتقاء بالمكون المعرفي والثقافي لدى أفراد المجتمع، وبناء ثقافة أصيلة تقوم على الإبداع والابتكار في قطر، من خلال احتفائها بالماضي واستشرافها المستقبل، فضلاً عن أن افتتاحه سيجعل من قطر إحدى عواصم الثقافة في المنطقة العربية.

    ويعد المتحف الرئيسي للدولة، وسيكون بفضل تصميمه إحدى الواجهات السياحية المميزة في قطروالمنطقة، لما يضمه من شواهد وآثار ترصد حياة الأسلاف، وتوثق التطور الذي شهدته الدولة حتى أضحت على ما هي عليه الآن.

    ويضم أكبر عدد من المقتنيات والقطع التي تروي قصة وتاريخ قطر، وسيكون نقطة تواصل مع الجمهور المحلي من خلال إعطاء صوت لتراث قطر والاحتفال بمستقبل الدولة في الوقت نفسه، كما سيتمكن زوار المتحف من معرفة المزيد عن أسلافهم، وعن إنشاء المدن القديمة، فضلا عن التعرف على عملية تحديث المجتمع القطري، حيث يروي فصول قصة نشأة قطر جيولوجياً منذ أكثر من 700 مليون عام، مانحاً قطر صوتا للتعريف بتراثها الثري، وثقافتها الغنية، والتعبير عن طموحات شعبها المستقبلية النابضة بالحياة.

    وقام أمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وزوجته الشيخة موزا بنت ناصر، الثلاثاء، بزيارة "متحف قطر الوطني"، برفقة الشيخة المياسة بنت حمد آل ثاني رئيس مجلس أمناء متاحف قطر.

    وخلال زيارتهما للمتحف، تجولا في عدد من صالات العرض، وأطلعا على جانب من تجربة المتحف التفاعلية المبهرة المدعومة بالعديد من أساليب العرض مثل الموسيقى والمقتنيات الأثرية والتراثية والأعمال الفنية والأفلام. وقد أهدى الأمير الوالد قطعا نفيسة ذات قيمة تراثية كبيرة لمتحف قطر الوطني ترجع للمؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني.

    الجدير بالذكر، أن قطر تواصل جهودها في تطوير بنيتها التحتية، وخاصة فيما يتعلق بكأس العالم 2022، رغم الأزمة الخليجية التي تقترب من انتهاء عامها الثاني، بعدما قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر العلاقات في يونيو/ حزيران 2017، وفرضت حصارا بريا وبحريا وجويا، بدعوى دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة وتقول بأن الهدف هو النيل من قرارها السيادي.

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