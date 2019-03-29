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22:58 29 مارس/ آذار 2019
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    المطربة المصرية شيرين عبد الوهاب

    شيرين عبد الوهاب تفاجئ الجميع بأغنية كانت سبب اتهامها بـ"تهديد الأمن القومي المصري"

    © Photo / Facebook/OfficialSherine
    منوعات
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    في أول نشاط فني لها، بعد أزمة تصريحاتها في البحرين، أحيت المطربة المصرية، شيرين عبد الوهاب، اليوم الجمعة، حفلا في القرية العالمية في إمارة دبي الخليجية.

    وفاجأت شيرين حاضري الحفل، بأدائها لأغنية "ماشربتش من نيلها"، التي كانت سببا في اتهامها بـ "تهديد الأمن القومي المصري".

    يذكر أن المشاكل طاردت شيرين منذ العام الماضي 2018، بعد أن تم تسريب فيديو من حفل سابق لها أحيته في إمارة الشارقة الخليجية، وهي ترفض تلبية طلب معجبة، بأداء أغنية "ماشربتش من نيلها"، وبررت هذا أن مياه النيل تصيب بمرض "البلهارسيا"، ونصحتها في المقابل بشرب مياه معدنية.

    وعلى إثر تصريحاتها السابقة، اتهمت شيرين بالسخرية من مياه النيل، وأصدرت نقابة الموسيقيين المصريين وقتها قرارا بوقفها عن الغناء، واستدعائها للتحقيق معه، حتى اعتذرت عن تصريحها، ورفضت التشكيك في وطنيتها أو حبها لبلدها.

    وبعد هدوء أزمة شيرين الأولى، رفضت في فبراير/ شباط 2018 طلب أحد الجماهير أداء أغنية "ماشربتش من نيلها"، في حفل لها بالكويت، وأشارت بيدها بالنفي، لتضحك ويضحك الجمهور معها، وقالت أنها امتنعت عن التحدث في السياسة.

    ولكن عادت شيرين عبد الوهاب، لإثارة الجدل من حولها من جديد، في حفلها الغنائي في البحرين الذي أحيته في 14 مارس/ آذار الجاري، عندما قالت ممازحة الجمهور أنها هنا تتحدث براحتها، ولكن "لو اتكلمت في مصر أتحبس"، ما أثار موجة جديدة من الهجوم عليها، دفعت نقابة الموسيقيين من جديد لوقفها عن الغناء والتحقيق معها.

    ووصلت شيرين، إلى حفلها الغنائي في دبي، متأخرة أكثر من 40 دقيقة، ما جعلها تلغى اللقاءات الإعلامية قبل الحفل وتدخل مباشرة إلى المسرح.

    وشهد الحفل حضورا كثيفا من الجمهور، الذي قدر بالآلاف من مختلف الجنسيات، حيث غنت شيرين عدداً من أغانيها المشهورة ،منها "أنا في الغرام" و"مش مبيناله" و"كدا يا قلبي" و"حبيبي نساي" و"يدلعني قدام الناس" و"كلي ملكك" و"إيه يعني غرامك" و"ماشربتش من نيلها".

    وغابت شيرين عبد الوهاب، عن جلسة التحقيق التي عقدت في نقابة الموسيقيين، بسبب أزمة حفلها الأخير في البحرين، وأرسلت في المقابل محاميها، وذلك "لغياب النقيب الفنان هاني شاكر بسبب إحيائه حفلا خارج مصر، لأنها تحرص كل الحرص على أن تحتمي بنقابتها في حضوره".    

    وقررت نقابة الموسيقيين المصريين في المقابل، تأجيل التحقيق مع شيرين عبد الوهاب لجلسة 10 نيسان/ أبريل المقبل، لحين حضورها إلى مقر النقابة والتحقيق معها شخصيا.

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    حفلات غنائية, أخبار مشاهير, مشاهير, شيرين عبد الوهاب, البحرين, دبي, مصر
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