شيرين عبد الوهاب تفاجئ الجميع بأغنية كانت سبب اتهامها بـ"تهديد الأمن القومي المصري"

View this post on Instagram

. فخر #مصر 😭♥️ وماشربتش من نيلها😭🤭🔥🔥……… #شيرين_عبدالوهاب.#شيرين_عبدالوهاب #شيرين #شرين#مطربة_مصر_الاولى #شيري #الشعب_الشيريني #sherineabdelwahab_fans #sherineabdelwahab #لايك #فولو#حسام_حبيب #sherinefans #تصميمي #البوم_نساي #lik #sherine_lovers_ #sherine_2018#شرين2018#البوم_شرين_2018 #like#اكسبلور #explore #شيرين_عبدالوهاب#صباح_الخير #شيري#اكسبلور #explore

A post shared by SHERINE | JOUD 🇸🇦 (@sherinxj) on Mar 29, 2019 at 12:11pm PDT