تعرف على أعلى المدربين أجرا في العالم

واحتل المرتبة الثانية مدرب مانشستر يونايتد السابق، جوزيه مورينيو، براتب سنوي قدره 31 مليون يورو.
أما المركز الثالث فكان من نصيب مهاجم منتخب فرنسا ونادي أرسنال سابقا تيري هنري، الذي كان يتقاضى 25.5 مليون يورو، لكنه لم يحصل على قيمة العقد كاملة بعد إقالته من كرسي تدريب الفريق.
ويأتي رابعا بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي برصيد 24 مليون يورو وبفارق نصف مليون يورو فقط عن مدرب برشلونة الإسباني ارنستو فالفيردي الذي جاء خامسا في القائمة.
يذكر أن أغنى لاعب كرة قدم في أوروبا هو مهاجم برشلونة ليونيل ميسي.
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