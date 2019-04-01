تعرف على أعلى المدربين أجرا في العالم

نشرت وسائل إعلام فرنسية قائمة تضم مدربي كرة القدم الأعلى أجرا في موسم 2018-2019.

© Sputnik . Alexander Vilf مدرب فرنسي مرشح لخلافة مورينيو في مانشستر يونايتد

ووفقا لمجلة " فرانس فوتبول " ترأس التصنيف مهاجم أتلتيكو مدريد، المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني البالغ من العمر 48 عاما براتب قدره 41 مليون يورو سنويًا.

واحتل المرتبة الثانية مدرب مانشستر يونايتد السابق، جوزيه مورينيو، براتب سنوي قدره 31 مليون يورو.

أما المركز الثالث فكان من نصيب مهاجم منتخب فرنسا ونادي أرسنال سابقا تيري هنري، الذي كان يتقاضى 25.5 مليون يورو، لكنه لم يحصل على قيمة العقد كاملة بعد إقالته من كرسي تدريب الفريق.

ويأتي رابعا بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي برصيد 24 مليون يورو وبفارق نصف مليون يورو فقط عن مدرب برشلونة الإسباني ارنستو فالفيردي الذي جاء خامسا في القائمة.

يذكر أن أغنى لاعب كرة قدم في أوروبا هو مهاجم برشلونة ليونيل ميسي.