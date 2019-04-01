"لماذا أرى هذا المنشور"... "فيسبوك" يطرح ميزة تجيب أخيرا عن اللغز الذي حير ملايين

يعمل موقع "فيسبوك" حاليا على طرح ميزة جديدة، تجيب عن اللغز الذي حير الملايين من مستخدميه حول العالم، وهو سر ظهور منشورات محددة على حساباتهم الخاصة.

وسيتم طرح الميزة في شكل زر، يحمل عنوان "Why am I seeing this post" (لماذا أرى هذا المنشور)، الذي ستكشف "فيسبوك" من خلاله الغطاء عن الخوارزمية التي تحدد المنشورات التي تظهر في صفحة "آخر الأخبار" (نيوز فيد) وذلك في إطار مسعى لمزيد من الشفافية ولمنح المستخدمين سيطرة أكبر على حساباتهم، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

© AP Photo / Patrick Sison خطط فيسبوك بشأن "واتسآب" و"إنستغرام" تضع كل مستخدميها في خطر

وطرحت الشركة خاصية "لماذا أرى هذا المنشور؟" اعتبارا من اليوم الاثنين، وتقدم بعض اللمحات عن عشرات الآلاف من العوامل التي تستخدمها شبكة التواصل الاجتماعي لترتيب القصص والصور والفيديوهات في صفحة "آخر الأخبار".

وقال، جون هيجمان، رئيس قسم آخر الأخبار في فيسبوك للصحفيين اليوم الاثنين "الأساس في هذه الأداة هي أنها تسمح للمرء بمعرفة سبب ظهور منشور ما في صفحة آخر الأخبار الخاصة به ويساعده هذا في الاطلاع على الخطوات التي قد يرغب في اتخاذها إذا أراد تغيير هذا"، وفقا لرويترز.

وبعد سلسلة من فضائح الخصوصية، تحتاج فيسبوك إلى استعادة ثقة المستخدمين مع استعدادها لإطلاق خدمة رسائل واحدة تجمع بين "فيسبوك ماسنجر" و"واتسآب" و"إنستغرام".

Facebook’s News Feed is starting to explain itself#Facebook has announced a new feature called “Why am I seeing this post?” which allows you to see information about why a specific post has appeared on your News Feed from within the Facebook app. The n… https://t.co/mgODtuEhJk pic.twitter.com/qQdT40YpnB — Z9 (@Z9Network) April 1, 2019

وقال هيجمان إن الخاصية الجديدة ستظهر للمستخدم البيانات التي تربطه بمنشور ما كعلاقة الصداقة التي تربطه بالشخص الذي أرسل المنشور على سبيل المثال أو المرات التي ضغط فيها على زر "أعجبني" على منشورات هذا الشخص أكثر من غيره أو تعليقه كثيرا على هذا النوع من المنشورات من قبل أو ما إذا كان هذا المنشور شائعا في أوساط المستخدمين الذين لديهم الاهتمامات نفسها.

وأضاف هيجمان أن الخاصية ستحدد تفاصيل بعض التفاعلات التي دفعت الخوارزمية إلى الوصول لهذه النتيجة لكنها لن تظهر آلاف العوامل التي تؤثر على القرار.

وتابع "حاولنا التركيز بالفعل على الإشارات الأهم ولعب الدور الأكبر فيما يجعل الناس يرون منشورا دون غيره".

وقال

"لا نعتقد أن هذا سيحل كل ما يتعلق بموضوع الشفافية لكننا نرى أنها خطوة مهمة".

وأشار إلى أن "فيسبوك" طورت الأداة الجديدة مع مجموعات بحثية في نيويورك ودنفر وباريس وبرلين.

وتعمل "فيسبوك" على تحديث خاصية "لماذا أرى هذا الإعلان"، التي أطلقتها قبل سنوات قليلة لإضافة تفاصيل مثل طريقة استهداف الدعاية للزبائن وفقا لقوائم البريد الإلكتروني.

وغيرت الشركة استراتيجيتها لصفحة آخر الأخبار في مطلع 2018 عندما قررت إعطاء الأولوية لمنشورات الأسرة والأصدقاء على المحتوى الدعائي.