"من أجل مستقبل ابني"... انتحار نجم روك عقب اتهامه بالتحرش

وأكدت السلطات المكسيكية، العثور على فيجا جيل متوفيا في منزله بمكسيكو سيتي.
وقال جيل إنه اتهم عبر وسم (#مي تو مكسيكان ميوزيشانز) بالتحرش والاعتداء على امرأة، عندما كانت تبلغ من العمر 13 عاما.
No se culpe a nadie de mi muerte: es un suicidio, una decisión voluntaria, consciente, libre y personal. #MeeToMusicosMexicanos pic.twitter.com/pEXVf6beFn— Armando Vega Gil (@ArmandoVegaGil) April 1, 2019
وقال خطاب فيجا جيل "سأقول وبشكل قاطع، إن هذا الاتهام زائف. دعوني أوضح الأمر بأن موتي ليس بدافع الاعتراف بالذنب، بل على العكس إنه إعلان عن براءتي. أردت فقط أن أصلح المسار الذي سيسلكه ابني في المستقبل".
#ArmandoVegaGil was accused in #MeToo for abusing and harassing a woman when she was 13-years-old.https://t.co/bjI9gs9NRm— WION (@WIONews) April 2, 2019
وأنهى فيجا جيل خطابه، قائلا: "لا تلوموا أي شخص على وفاتي. هذا الانتحار قرار واع، وطوعي، وحر، وشخصي".
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