"من أجل مستقبل ابني"... انتحار نجم روك عقب اتهامه بالتحرش

انتحر أرماندو فيجا جيل مؤسس وعازف غيتار فرقة بوتليتا دي خيريث لموسيقى الروك، يوم أمس الاثنين، بعد نشره خطاب انتحار عبر "تويتر"، يقول فيه إنه اتهم ظلما بالاعتداء الجنسي على قاصر.

وأكدت السلطات المكسيكية، العثور على فيجا جيل متوفيا في منزله بمكسيكو سيتي.

وقال جيل إنه اتهم عبر وسم (#مي تو مكسيكان ميوزيشانز) بالتحرش والاعتداء على امرأة، عندما كانت تبلغ من العمر 13 عاما.

No se culpe a nadie de mi muerte: es un suicidio, una decisión voluntaria, consciente, libre y personal. #MeeToMusicosMexicanos pic.twitter.com/pEXVf6beFn — Armando Vega Gil (@ArmandoVegaGil) April 1, 2019

وقال خطاب فيجا جيل "سأقول وبشكل قاطع، إن هذا الاتهام زائف. دعوني أوضح الأمر بأن موتي ليس بدافع الاعتراف بالذنب، بل على العكس إنه إعلان عن براءتي. أردت فقط أن أصلح المسار الذي سيسلكه ابني في المستقبل".

#ArmandoVegaGil was accused in #MeToo for abusing and harassing a woman when she was 13-years-old.https://t.co/bjI9gs9NRm — WION (@WIONews) April 2, 2019

وأنهى فيجا جيل خطابه، قائلا: "لا تلوموا أي شخص على وفاتي. هذا الانتحار قرار واع، وطوعي، وحر، وشخصي".