اختفاء صحفية في بث مباشر بطريقة غريبة ومضحكة (فيديو)

أثارت مراسلة شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية الكثير من علامات الدهشة والاستغراب لدى متابعي النشرة الإخبارية، أثناء تقديم بث مباشر من أمام مقر إقامة رئيس الوزراء البريطاني.

الصحفية تمارا كوهين أثارت حيرة الكثيرين من الذين كانوا يتابعون النشرة الإخبارية في وقت بث مباشر من أمام مقر إقامة رئيس الوزراء البريطاني.

حيث أظهر مقطع مصور تم تداوله على شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر" لحظة وصول سيارة لمسؤول بريطاني، وخرج منها تجاه منزل رئيس الوزراء في الوقت الذي ظهرت فيه الصحفية لبضع ثوان لتختفي فجأة من أمام الكاميرا.

Loved the disappearing Correspndent @SkyNews. Comedy moment in Downing Street. Like a trap door opened beneath her. pic.twitter.com/UnyO12PHf8 — Chris James TX (@ChrisJamesNews) ١ أبريل ٢٠١٩

ودفع الأمر الكثيرين للتعليق على الحادثة بطريقة ساخرة ومقارنة الصحفية مع بطل الألعاب الإلكترونية "Super Mario".

من جهتها قالت الصحفية إنها قررت الجلوس في تلك اللحظة التي كانت فيها الكاميرا تصور لحظة وصول المسؤول الى منزل رئيس الوزراء، حتى لا تقف عائقا أمام الكاميرا.