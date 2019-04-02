بيان من "المهن الموسيقية" بشأن ظهور ممثل مصري "عاريا"

أصدرت نقابة المهن الموسيقية في مصر، بيانا اليوم الثلاثاءـ للتعقيب على الجدل الذي أثارته أولى حفلات الفنان المصري، محمد رمضان، الغنائية، بسبب ظهوره عاري الصدر على خشبة المسرح.

وجاء نص البيان كالتالي "بعد الهجوم الذي شنته العديد من وسائل الإعلام ومواقع السوشيال ميديا والبلاغات التي تلقتها نقابة المهن الموسيقية على واحدة من الحفلات الغنائية الاستعراضية التي أقامها نجم سينمائي مؤخرا بالقاهرة، قررت النقابة أنها لن تمنح أي تصاريح لاحقا إلا من خلال لجنة فنية لتقييم المستوي الفني آخذة في الاعتبار مدى الالتزام بالقيم الأخلاقية والمجتمعية المتعارف عليها وعدم مخالفتها للنظام العام وأنها سوف تلاحق من يخالف ذلك قانونا"؛ بحسب صحيفة "أخبار اليوم" المصرية.

وتابعت النقابة: "تؤكد نقابة المهن الموسيقية نقيبا ومجلسا وأعضاء جمعية عمومية أنها سوف تتصدى بكل حزم لأي ظواهر قد تسيء للفن المصري بشكل عام والغناء على نحو خاص ولن تسمح بالتعدي على تلك الثوابت الثقافية وترفض أي تدني في الأسلوب والأداء فيما كانت مصر وستظل بفنونها وتعدديتها الثقافية هي مصدر الإلهام والإبداع والحضارة والتاريخ".

وكان محمد رمضان، قد أشعل غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب ظهوره عاريا على المسرح.

وظهر رمضان، عاريا، في حفله الغنائي الأول، الذي أحياه بمركز المنارة في منطقة التجمع الخامس بالعاصمة المصرية، القاهرة، الجمعة.

وتداول معلقون على مواقع التواصل الاجتماعي صور رمضان من الحفل، التي ظهر بها عاريًا أثناء غنائه أمام الجمهور، مؤكدين أن اعتلائه المسرح بهذا الشكل أمر لا يليق به كفنان تتابعه الملايين من الجماهير.

يذكر أن حفل محمد رمضان شهد حضور عدد كبير من نجوم الفن في مصر، من بينهم: ماجد المصري وزوجته، ودينا فؤاد والمنتج محسن جابر وحلا شيحة وإنجي خطاب وإيمي وطلعت زكريا وغيرهم.

وأطلق محمد رمضان، لأول مرة، أحدث كليباته الذي يحمل عنوان "القمر"، ليصبح جمهور الحفل هو أول من يشاهده. كما طرح أغنية جديدة، لأول مرة، أيضًا، خاصة بكأس الأمم الأفريقية، التي تنظمها مصر، في يونيو/ حزيران المقبل.