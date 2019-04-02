"نستله" تطرح "البرغر المذهل"

تسعى شركة "نستله" للأغذية لدخول سوق المأكولات النباتية سريعة النمو، وذلك بطرحها نوعا من البرغر النباتي الخالي من اللحوم.

وتقول الشركة إن وصفاتها يمكنها منافسة البرغر التقليدي، المصنوع من اللحم البقري في المذاق، وفقا لرويترز.

وتحاول أكبر شركة للأغذية المعبأة في العالم الحفاظ على مكانتها لدى المستهلكين، عن طريق جعل منتجاتها صحية أكثر، باستخدام مقدار أقل من الملح والسكر، وطرح أصناف تتفق بدرجة أكبر مع العادات العصرية لتناول الطعام.

ويتزايد الطلب على المأكولات الخالية من اللحوم على نحو سريع، ففي العام الماضي نمت مبيعات التجزئة الأمريكية لبدائل اللحوم ذات الأساس النباتي بأكثر من 23% لتتجاوز 760 مليون دولار، وفقا لبيانات مبيعات "نستله"، التي حللها معهد "غود فود"، الذي يروج للبدائل النباتية لمنتجات اللحوم.

ويقول مصنعو الأغذية إن أحدث منتجاتهم لذيذة المذاق بدرجة تكفي لإثارة شهية المزيد من عشاق تناول اللحم.

Nestlè punta al vegan: in primavera arriva “Incredible burger” — GLI INFORMATI — https://t.co/zgBzZ3rJr4 pic.twitter.com/wkY00JBy6p — Gli Informati (@Glinformati) January 7, 2019

وقالت "نستله" في بيان اليوم الثلاثاء: "يدرك الكثير من المستهلكين أن وجود لحوم أقل في غذائهم مفيد لهم وللكوكب لكن بدائل اللحوم القائمة على النباتات لا تلبي توقعاتهم عادة".

وتقول الشركة إن البرغر الخالي من اللحوم، الذي تصنعه سيطرح في عدة أسواق أوروبية خلال شهر مارس/آذار الجاري، تحت العلامة التجارية "البرجر المذهل" (إنكريدبال برغر)، المصنوع من فول الصويا وبروتين القمح والشمندر والجزر ومستخلص الفلفل الحلو.

ولا يختلف مذاق هذا البرجر النباتي عن البرجر التقليدي المصنوع من اللحم.