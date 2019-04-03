حسناء عمرها 46 بجسد فتاة في العشرينات (صور)

تبدو الحسناء الشقراء الأسترالية البالغة من العمر 46 عاما في العشرينات من عمرها بفضل مغامراتها وسفرها وجيناتها الجيدة.

شوتعد دانييل غرينتري مدونة سفر شهيرة، وقد بدأ لهفها بالسفر منذ أن كان عمرها 18.

وتقول دانييل أن مظهر جسدها الآن أفضل بكثير مما كان عليه منذ عشرين سنة.

وبدأت دانييل توثق رحلاتها على إنستغرام قبل ثلاث سنوات بعد رحلتها إلى جزر المالديف مع زوجها، ولديها 90 ألف متابعا الآن.

ثم أشارت دانييل: بما أن معظم رحلاتي في فترة الصيف لا يمكنني تجنب الظهور بملابس السباحة، واعتقد معظم المتابعين إني في العشرينات من عمري قبل نشري صور رحلاتي في التسعينات.

كما زارت دانييل 70 دولة وتتبع نظاما غذائيا صحيا، وتشارك متابعيها في نصائح للياقة البدنية.

وأكدت، ورثت عن والدي جينات الشباب، كما أن اتباعي نظاما صحيا ساعد على محافظتي على شبابي.

ثم أضافت، وآكل القليل من الأطعمة الاصطناعية، وأحب تناول الفاكهة والخضار والسمك.

وتمارس دانييل السباحة واليوغا، وتقلل من استخدام المكياج ودائما تستعمل واقي شمس.