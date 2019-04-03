أسرارك بيد الآخرين... 5 خطوات تحمي هاتفك من الاختراق

قد يحاول بعض القراصنة الوصول إلى هاتفك الشخصي، للاستيلاء على معلومات سرية، لكن هناك عدة طرق يمكن أن تحمي هاتفك من هذا التهديد.

ذكرت صحيفة "يو إس إيه توداي" الأمريكية، أن استهداف الهواتف من قبل القراصنة يعتمد على أهمية الشخص المستهدف، وقيمة المعلومات، الموجودة على هاتفه، مشيرة إلى أن هناك 5 طرق يمكن اتباعها لتجنب الوقوع في شباك القراصنة.

1- التحديث

يجب أن تداوم على تحديث هاتفك كلما جاءتك إشعارات بذلك، لأن عمليات التحديث تكون متعلقة بتأمين الهاتف في أغلب الأحيان، وهو ما يغلق الثغرات، التي يمكن للقراصنة أن يستخدموها في اختراق هاتفك.

TLDR: Don't be an April Fool: wait a week to install the new iOS update.https://t.co/kQvXa01YVq https://t.co/kQvXa01YVq — Eric Henning (@HenningMagic) April 1, 2019

2- كلمات المرور

يجب عليك تحديث كلمة المرور الخاصة بك بصورة مستمرة، ويجب أن تستخدم كلمات مرور مختلفة لكل موقع من المواقع، التي تستخدمها.

وتقول الصحيفة، إن استخدام كلمة مرور واحدة لكل المواقع الخاصة بك تجعلك صيدا سهلا للقرصان، الذي سيكون بإمكانه الوصول إلى كل حساباتك بمجرد الوصول إلى كلمة مرور أحدها.

When you renew your Devolutions Password Server license you get a new registration serial. Here’s how to update it in your DPS: https://t.co/mucJ8y3XZB pic.twitter.com/WZYYKNGzSM — RemoteDesktopManager (@remotedeskman) April 3, 2019

وينصح الخبراء بأهمية استخدام كلمات مرور معقدة، واستخدام أكواد خاصة لا يمكن للقراصنة الوصول إليها بسهولة.

3- السرية

ينصح الخبراء بعدم جعل أي شخص آخر يستخدم هاتفك، أو يطلع على الأكواد الخاصة بالمرور، التي تستخدمها للوصول إلى ملفاتك.

ALSO IF YOU PUSH CANCEL YOU HAVE TO USE YOUR PASSCODE TO OPEN YOUR PHONE pic.twitter.com/hOP9NXUvoV — kiki (@kyra_nicole1) November 29, 2017

4- العشوائية

لا تفتح أي روابط عشوائية يمكن أن تصل إليك من أشخاص مجهولين، خاصة عندما تصلك رسائل إلكترونية بالبريد ولا تحتوي سوى على رابط، لأنه يكون في أغلب الأحيان عبارة عن فيروس يمكن استخدامه في اختراق حسابك.

@InsaneInvisible @thejumpitything

DON'T FOLLOW LINKS

DON'T OPEN CONVERSATIONS

DON'T ASK ABOUT UNKNOWN TERMS

DON'T CLICK RANDOM

DON'T BROWSE — Mr Pleiades (@wingkintang) February 8, 2014

5- مكافحة الفيروسات

يجب عليك تنزيل التطبيقات الخاصة بمكافحة الفيروسات على هاتفك، لأن بعض هذه البرامج تقوم بإرسال إشعارات إليك عندما يتم تسريب أي من كلمات المرور الخاصة بك.