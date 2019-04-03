بالصور... محمد عبده يفتتح جلسات السعودية لأول مرة في المملكة

أعلنت شركة "روتانا" للصوتيات والمرئيات، انطلاق جلسات السعودية في الرياض، يوم الخميس المقبل، الموافق 11 أبريل الجاري.

وقالت الشركة عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، إن الفنان السعودي محمد عبده — المعروف بلقب فنان العرب — سيفتتح أولى الجلسات.

وجاء في التغريدة "روتانا تقدم ولأول مرة، جلسات السعودية الرياض، مركز الملك فهد الثقافي".

​وكتبت "روتانا" على البوستر الخاص بالحفل، أن الجلسات تقام في السعودية لأول مرة، وسيتم طرح التذاكر خلال يومين.

يشار إلى أن الفنان محمد عبده، أحيا حفل ختام دورة الألعاب الرياضية السابعة عشرة للقوات المسلحة، الذي نظَّمه معهد قوات الدفاع الجوي في جدة، حيث أدى أوبريت غنائيا ضخما بعنوان "جيشنا صفوة رجال" وفقا لـ"إرم نيوز".