بالصور... محمد عبده يفتتح جلسات السعودية لأول مرة في المملكة

وقالت الشركة عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، إن الفنان السعودي محمد عبده — المعروف بلقب فنان العرب — سيفتتح أولى الجلسات.
وجاء في التغريدة "روتانا تقدم ولأول مرة، جلسات السعودية الرياض، مركز الملك فهد الثقافي".
يفصلنا يومان فقط عن بيع التذاكر😍#روتانا تقدم ولأول مرة #جلسات_السعودية_الرياض— 🎶Rotana Music (@RotanaMusic) April 3, 2019
📍مركز الملك فهد الثقافي 🇸🇦
📅 الخميس ١١ ابريل ٢٠١٩
فنان العرب #محمد_عبده@Mohammed_Abdu @Saudi_Airlines @ZainKSA @RotanaFMKSA @DeezerMENA pic.twitter.com/5Y7b5uZUC8
وكتبت "روتانا" على البوستر الخاص بالحفل، أن الجلسات تقام في السعودية لأول مرة، وسيتم طرح التذاكر خلال يومين.
يشار إلى أن الفنان محمد عبده، أحيا حفل ختام دورة الألعاب الرياضية السابعة عشرة للقوات المسلحة، الذي نظَّمه معهد قوات الدفاع الجوي في جدة، حيث أدى أوبريت غنائيا ضخما بعنوان "جيشنا صفوة رجال" وفقا لـ"إرم نيوز".
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