طائر عمره 60 مليون عام يواجه الانقراض (فيديو)

يواجه طائر البطريق، الذي يصل عمره إلى 60 مليون عام، خطر الانقراض، بعدما تسببت التغيرات المناخية في ذوبان نسبي لثلوج بعض المناطق القطبية، التي يعيش فيها.

ويعيش البطريق في المناطق القطبية، وهو أحد فصائل الطيور، التي يغطيها الريش الأبيض والأسود، لكنه لا يستطيع أن يطير في الهواء.

Climate change is “forcing penguins to dive deeper and travel further in hopes of finding food,” reports @WmBrangham https://t.co/KdtrTyoiJ0 — PBS NewsHour (@NewsHour) April 4, 2019

وذكرت شبكة "بي بي إس" الأمريكية أن أبحاثا جديدة كشفت أن مساحات شاسعة من ثلوج القطب الجنوبي تتعرض للذوبان، بصورة تهدد حياة طائرة البطريق، الذي يعيش فيها.

ويواجه العالم أزمة كبيرة بسبب التغيرات المناخية، التي تتسبب في ذوبان الثلوج وتغير منسوبات المياه في البحار والمحيطات وتآكل الشواطئ.

The warming on the Antarctic Peninsula is also causing another, seemingly contradictory effect: more snowfall, which makes it harder for the birds to breed. @WmBrangham reports. pic.twitter.com/bjZfCIr2NK — PBS NewsHour (@NewsHour) April 3, 2019

ورغم هذا الخطر، الذي تحاول الكثير من الدول التعاون لمواجهته، إلا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يرفض هذا الجهود العالمية، وتجسد ذلك في إعلان انسحابه من اتفاقية باريس للمناخ عام 2017.