بالصور... اكتشاف حفرية حوت برمائي بأربعة أرجل عاش قبل 43 مليون سنة

وقال العلماء، أمس الخميس، إن الحوت، الذي يبلغ طوله 4 أمتار، ويسمى "بيريغوسيتوس" المسالم، يمثل خطوة انتقالية حاسمة قبل أن تصبح الحيتان متكيفة بالكامل مع الحياة البحرية.

وكانت الأطراف الأربعة تقدر على حمل الحوت في البر، وهو ما يعني أنه كان يتمكن من العودة إلى ذلك الساحل الصخري للاستراحة وربما الولادة قبل أن يقضي معظم وقته في البحر.

وتنتهي أطراف الحوت بحوافر صغيرة وربما كانت موصولة بأغشية لمساعدته على السباحة.

This ancient whale with four legs and hooves could stand on land and swim in water: About 43 million years ago, when South America was surrounded by water on all sides, there lived a whale with four legs, elongated toes, sharp teeth and… https://t.co/X13MgQKFcU TheResistance pic.twitter.com/fM71uZCS67 — Patrick (@cahulaan) April 4, 2019

وقال أوليفر لامبرت، الخبير في الحفريات بالمعهد البلجيكي الملكي للعلوم الطبيعية، الذي أشرف على البحث المنشور بدورية "كارنت بيولوجي":

"نعتقد أن (هذا النوع من الحيتان) كانت تقتات داخل الماء وأن تحركاتها هناك كانت أسهل مقارنة بالبر".

ولم يكن أصل نشأة الحيتان مفهوما بشكل واضح حتى التسعينيات عندما اكتشفت حفريات للأجيال الأولى منها.

وأظهرت حفريات عدة، أن الحيتان نشأت قبل أكثر من 50 مليون عام.