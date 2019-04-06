لعجزها عن التركيز في دراستها... سيدة تلجأ للقضاء لمنع زوجها من ممارسة الجنس

وأتى تصريح هايدن خلال حكمه في قضية رفعتها سيدة من مدينة لندن، تطالب فيها بمنع زوجها من معاشرتها 20 عاما، لعجزها عن التركيز في دراساتها، حسبما نشرت الغارديان.
وعقب تداول القضية، أقر القاضي بأن إصداره حكما بمنع الزوج من ممارسة الجنس لمدة 20 عاما صعب التطبيق، حيث لن تتمكن الشرطة من رصد انتهاك الحكم.
وكشف القاضي أن الحكم نفسه يعد انتهاكا للأعراف العامة، حيث أنه "لا يرى حقا أساسيا من حقوق الإنسان أكثر وضوحا من حق الرجل في ممارسة الجنس مع زوجته".
وتسبب التصريح في غضب نائبة البرلمان البريطاني عن حزب العمال، تانغام ديبونير، التي هاجمت هايدن، موضحة أن تصريحاته تروج لازدراء وكراهية النساء، على حد وصفها.
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