ممارسة هذه العادة لمدة 30 دقيقة يوميا تطيل العمر

كشفت دراسة أجراها أطباء معهد "ريزا" للطب النفسي الجسدي، أن الضحك لمدة 30 دقيقة يوميا قادر على تحسين عمل أعضاء الجسم.

ووفقا لنتائج الدراسة، الضحك 30 دقيقة في اليوم، له تأثير إيجابي وصحي على الجسم، حيث يحسن القدرة على النوم ويحمي من الإجهاد وينظم عمل القلب والكبد والرئتين.

وأوضح الأطباء أن الاهتزازات التي يسببها الضحك، تحفز الدورة الدموية وحركة الأعضاء الداخلية، ما يحميها من الركود.

وأشارت الدراسة، إلى أن الضحك مهم لمن بلغوا الأربعين من العمر، حيث يعزز مناعة الجسم.

وأضاف الباحثون أنه عند الضحك، تنخفض نبضات القلب وتتوسع الشرايين، يزيد إفراز "هرمون السعادة"، ما يسمح للإنسان بالتخلص من التوتر النفسي ويخفض مستوى هرمونات التوتر.

وخلصت الدراسة، إلى أن تأثير الضحك بشكل يومي، يساهم في إطالة العمر.