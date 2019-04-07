بالصور... هولندي ينهي أطول رحلة في العالم بسيارة كهربائية

وذكر موقع الحملة الإلكتروني، أن مبادرة فوكر، هي أطول رحلة مسجلة تقطعها سيارة كهربائية على الإطلاق وبدأت بهدف التوعية بمستقبل خال من الكربون، وفقا لرويترز.

وغادر فوكر هولندا في مارس/ أذار 2016، وقضى 1119 يوما قطع خلالها أكثر من 95 ألف كيلومترا، وزار 33 بلدا، في محاولة للفت الانتباه إلى استدامة ومتانة السيارات الكهربائية.

واعتمدت الرحلة على مساندة غرباء من مختلف أنحاء العالم، قدموا الطعام والمأوى لفوكر، فضلا عن الوسائل الأساسية لشحن سيارته على طول الطريق.

A Dutchman Wiebe Wakker completes an epic 95,000 kilometre-journey by electric car in Sydney in a bid to prove the viability of such vehicles in tackling climate change pic.twitter.com/9lZ3tiiWGs — TRT World Now (@TRTWorldNow) April 7, 2019

وقال فوكر لمشجعين كانوا في استقباله عندما وصل إلى خط النهاية: "ساعدني نحو 1800 شخص في رحلتي عبر أوروبا والشرق الأوسط والهند وجنوب شرق آسيا وأخيرا وصلت اليوم إلى هنا".

Dutch adventurer finishes three-year electric car journey. Wiebe Wakker’s Plug Me In initiative is the longest journey in an electric car ever recorded and was started to inspire and educate on a carbon-free future, according to the campaign’s website. https://t.co/Jsj1ChrE4X pic.twitter.com/3KOy6NmXmT — Sjoerd de Vries (@Featurez) April 7, 2019

وبعد الساعة الثانية ظهرا بالتوقيت المحلي (0400 بتوقيت غرينتش) بقليل، عبر فوكر وموكب من السيارات الكهربائية جسر هاربور الشهير في سيدني، قبل أن ينهي رحلته الطويلة في حديقة النباتات الملكية بجوار دار أوبرا سيدني.