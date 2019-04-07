نشرت صورها عارية عبر مواقع التواصل... عقوبة قاسية على سيدة في دولة عربية

أيدت محكمة النقض في أبو ظبي حكما لمحكمة الاستئناف قضى بمعاقبة متهمة نشرت صورا ومقاطع مصورة لها وهي بملابس شبه عارية، وتواصلت مع رجال مجهولين لتشجيعهم على ممارسة الرذيلة معها مقابل أموال، بتغريمها 20 ألف درهم، وإبعادها عن الدولة.

ووفقا لصحيفة "الإمارات اليوم"، تعود تفاصيل القضية إلى أن النيابة العامة كانت قد أسندت إلى المتهمة بأنها نشرت مقاطع مخلة بالآداب العامة تتضمن مقاطع فيديو لها وهي بملابس شبه عارية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

© Sputnik . Alexander Yuryev مرض يهدد 25% من سكان الإمارات

وأشارت النيابة إلى أن المتهمة قامت "بتسهيل المعصية والحض عليها بأن قامت بالتواصل مع رجال مجهولين لا تربطهم بها رابطة شرعية وتبادلت الأحاديث معهم بعبارات تتضمن الحض على ارتكاب الرذيلة".

وقضت محكمة أول درجة حضوريا بحبسها ستة أشهر عن الجريمتين والابعاد عن الدولة ومصادرة المضبوطات، فاستأنفت الحكم وقضت محكمة الاستئناف بتعديل الحكم المستأنف بتغريمها عشرين ألف درهم والتأييد فيما عدا ذلك.

وأوضحت المحكمة في حكمها أن المتهمة أقرت أمام النيابة العامة، بأن الحساب المشار إليه يعود لها وأنها تديره بنفسها وتنشر عليه صور لها في أماكن مختلفة وأن اقوالها ورد فيها قيامها بنشر صور مخلة بالآداب على هذا الحساب.

وكشف تقرير المختبر الإلكتروني الذي فرغ محتويات هاتفها، قيامها بمراسلة أشخاص عبر مواقع التواصل تحريضا وترغيبا لهم في نفسها لممارسة الرذيلة معهم مقابل أموال.