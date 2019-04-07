لهذا السبب تتعطل أنظمة "GPS" كل 19 سنة

تصيب أجهزة تتبع المواقع "GPS" ظاهرة تسمى التراجع للخلف "GPS Rollover"، حيث لا تتمكن من تحديد المكان الصحيح للمستخدمين حول العالم.

حيث لحل المشكلة، يقوم العلماء بضبط ساعة القمر الصناعي المسؤولة عن التتبع الجغرافي كل 19 سنة.

© AP Photo / Scott Eisen الاستعانة بنظام تحديد المواقع قد يعطل أجزاء من المخ

والجدير بالذكر أن القمر الصناعي لا يعمل بالتقويم والتوقيت الذي يعمل البشر به، ولكن لديه تقويمه الخاص، والذي يعتمد على الأسابيع. وتسمى التقنية التي يعمل بها بـ"10bit"، وتحتاج هذه التقنية لإعادة ضبط كلما مرة على الساعة 19 سنة (1024 أسبوعا)، وفق موقع " إرم نيوز ".

وتم إطلاق القمر الصناعي في 6 من كانون الثاني/ يناير من عام 1980، أي أن أول عملية إعادة ضبط تمت في 21 من آب/ أغسطس في عام 1999، بينما تصادف المرة الثانية لإعادة ضبط الساعة 6 من نيسان/ أبريل من العام الجاري.

وستؤثر تلك المشكلة على عدد كبير من أنظمة الملاحة الجغرافية خاصة المتواجدة في أنظمة التتبع الجغرافية داخل السيارات المتطورة، وكذلك بعض المؤسسات الحكومية المتعلقة بأمور الطاقة.

وسيعمل العلماء على حل هذه المشكلة بالانتقال إلى تقنية تدعى "13bit" والتي تحتاج إلى إعادة ضبط كل 118 سنة (8192 أسبوعا) أي أن إعادة الضبط المستقبلية ستتم بحلول عام 2137.