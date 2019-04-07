لهذا السبب تتعطل أنظمة "GPS" كل 19 سنة

حيث لحل المشكلة، يقوم العلماء بضبط ساعة القمر الصناعي المسؤولة عن التتبع الجغرافي كل 19 سنة.
وتم إطلاق القمر الصناعي في 6 من كانون الثاني/ يناير من عام 1980، أي أن أول عملية إعادة ضبط تمت في 21 من آب/ أغسطس في عام 1999، بينما تصادف المرة الثانية لإعادة ضبط الساعة 6 من نيسان/ أبريل من العام الجاري.
وستؤثر تلك المشكلة على عدد كبير من أنظمة الملاحة الجغرافية خاصة المتواجدة في أنظمة التتبع الجغرافية داخل السيارات المتطورة، وكذلك بعض المؤسسات الحكومية المتعلقة بأمور الطاقة.
وسيعمل العلماء على حل هذه المشكلة بالانتقال إلى تقنية تدعى "13bit" والتي تحتاج إلى إعادة ضبط كل 118 سنة (8192 أسبوعا) أي أن إعادة الضبط المستقبلية ستتم بحلول عام 2137.
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