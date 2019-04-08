بالفيديو... المصارع باتيستا يعلن اعتزاله بعد هزيمته في مباراة عنيفة أمام تريبل إتش في "راسلمانيا"

وأعلن باتيستا، البالغ من العمر 50 عاما، لجمهوره ومحبيه، عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي: "إلى كل جمهور "WWE" حول العالم، الذي منحوني الفرصة، شكرا لكم، من أكبر جزء في قلبي، وشكرا لأنكم جعلتموني أسليكم".
وتابع: "الليلة كانت نهاية سردي لقصتي، وأردت أن أترككم مع كل ما أستطيع أن أهبه لكم، سأفتقد ذلك المسرح العنيف (الحلبة) أكثر من كل الكلمات التي أستطيع أن أعبر عنها، ولكني أعتزل رسميا من الرياضة الترفيهية".
وأردف باتيستا: "إني فخور بكل إنجازاتي، وسأرحل وأنا في صحة جيدة، ومن دون شك العرض سيستمر، لقد حظيت بمتعة لا توصف، شكرا لكم على الرحلة".
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To all the @wwe fans across the world that gave me the opportunity to suspend your disbelief, thank you. From the biggest part of my heart thank you for letting me entertain you. Tonight was my story book ending and I wanted to leave you with all I had to give. I’ll miss this theater of violence more than I can express in words but I am officially retiring from Sports Entertainment. I’m proud of what I’ve accomplished, I leave in great health, and without a doubt the show will go on. I had a hell of a run. Thank you for the journey ✌🏼#dreamchaser #wrestlemania35
واختتم باتيستا بيانه لمعجبيه قائلا: "لا تقلقوا، فديف سيكون بخير، لقد أصبح نجما سينمائيا شهيرا، وذلك بفضل تجسيدي لشخصية "دراكس" في أفلام "Guardians of the Galaxy".
وشهدت مباراة باتيستا وتريبل إتش، استخدامهما لكافة الوسائل والأسلحة، في سبيل الفوز، ومنها كماشة استعملها تريبل إتش لإزالة قرط أنف باتيستا.
وفاز باتيستا على مدار مشواره الطويل في الرياضة الترفيهية، بحزام "WWE" 6 مرات، وهي أعلى بطولة في الشركة.
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