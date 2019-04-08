بالفيديو... المصارع باتيستا يعلن اعتزاله بعد هزيمته في مباراة عنيفة أمام تريبل إتش في "راسلمانيا"

صدم نجم المصارعة الحرة ديف باتيستا، جمهوره، أمس الأحد، بإعلان اعتزاله، عقب هزيمته أمام المصارع تريبل إتش، في مهرجان "راسلمانيا" بدورته الـ 35.

وأعلن باتيستا، البالغ من العمر 50 عاما، لجمهوره ومحبيه، عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي: "إلى كل جمهور "WWE" حول العالم، الذي منحوني الفرصة، شكرا لكم، من أكبر جزء في قلبي، وشكرا لأنكم جعلتموني أسليكم".

وتابع: "الليلة كانت نهاية سردي لقصتي، وأردت أن أترككم مع كل ما أستطيع أن أهبه لكم، سأفتقد ذلك المسرح العنيف (الحلبة) أكثر من كل الكلمات التي أستطيع أن أعبر عنها، ولكني أعتزل رسميا من الرياضة الترفيهية".

وأردف باتيستا: "إني فخور بكل إنجازاتي، وسأرحل وأنا في صحة جيدة، ومن دون شك العرض سيستمر، لقد حظيت بمتعة لا توصف، شكرا لكم على الرحلة".

واختتم باتيستا بيانه لمعجبيه قائلا: "لا تقلقوا، فديف سيكون بخير، لقد أصبح نجما سينمائيا شهيرا، وذلك بفضل تجسيدي لشخصية "دراكس" في أفلام "Guardians of the Galaxy".

وشهدت مباراة باتيستا وتريبل إتش، استخدامهما لكافة الوسائل والأسلحة، في سبيل الفوز، ومنها كماشة استعملها تريبل إتش لإزالة قرط أنف باتيستا.

وفاز باتيستا على مدار مشواره الطويل في الرياضة الترفيهية، بحزام "WWE" 6 مرات، وهي أعلى بطولة في الشركة.