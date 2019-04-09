رجل يحقق ثروة بفضل ما يجده في قمامة مؤسس فيسبوك

جمع عسكري متقاعد ما وصفه بـ"ثروة" عن طريق البحث في سلة القمامة الخاصة بمؤسس شركة "فيسبوك"، الملياردير مارك زوكربيرغ.

ووفقا لصحيفة "نيويورك تايمز"، وصف جايك أورتا، نفسه بـ"صائد كنوز"، رغم أنه يعمل بدوام كامل في البحث في القمامة.

ويمتلئ الاستوديو الصغير الذي يسكنه جايك، البالغ من العمر 56 عاما، بالكثير من الموجودات التي حصل عليها من البحث في القمامة، وتحديدا من منزل زوكربيرغ.

وعثر جايك في قمامة زوكربيرغ على مكنسة كهربائية ومجفف شعر وآلة لصنع القهوة وكيس كبير من الملابس الفاخرة.

وكشف جايك أنه يجني بين 30 و40 دولارا يوميا أو ما يعادل 300 دولار أسبوعيا من المواد والأشياء التي يحصل عليها من حاويات القمامة.

ومن بين الأشياء القيمة التي عثر عليها جايك أثناء البحث في القمامة بالمنطقة الراقية القريبة من شقته هواتف ذكية وأجهزة آيباد وثلاث ساعات يد.

وسبق لجايك العثور على مجموعة من الأواني الفضية والكثير من الأطباق والصحون الفاخرة و"كأنها ألقيت من أحد القصور الأوروبية"، على حد وصفه.

وأكد جايك أنه من الصعب بيع دمى الأطفال أو الملابس النسائية لأن المشترين ينفرون من فكرة أنه تم الحصول عليها من حاويات القمامة، أما الرجال لا يعترضون على الملابس ولا يهمهم من أين مصدرها، طالما أن سعرها يتراوح بين 5 و10 دولارات.