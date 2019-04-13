إليسا تعلق على تقبيل البابا فرنسيس لقدمي رئيس جنوب السودان

وغردت إليسا على الموقف المؤثر لتقبيل بابا الفاتيكان، فرانسيس، لقدمي رئيس جنوب السودان: "هيدي بي كنيستي ورمز التواضع متل المسيح. لما يبوس إجر زعيم أرضي ليطلب السلام، بيكون عمل أكتر ما عملو كل زعما الحرب كل هالسنين. البابا فرنسيس قديس".
هيدي بي كنيستي ورمز التواضع متل المسيح. لما يبوس إجر زعيم أرضي ليطلب السلام، بيكون عمل أكتر ما عملو كل زعما الحرب كل هالسنين. البابا فرنسيس قديس pic.twitter.com/ADCJ92I8Yf— Elissa (@elissakh) April 12, 2019
وقبل بابا الفاتيكان، أقدام رئيس جنوب السودان ونائبه، لمساعدتهم على تعزيز اتفاق السلام الذي يهدف لإنهاء الحرب الأهلية في أحدث دولة في العالم.
والزعماء الستة مسيحيون، كما أن أكثر من نصف سكان جنوب السودان مسيحيون. أما السودان فغالبية سكانه من المسلمين.
ووصف الفاتيكان الاجتماع الأسبوع الماضي، بأنه "خلوة روحية"، وأضاف أنه يزيد من فرص قيام البابا بزيارة إلى جوبا عاصمة جنوب السودان.
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