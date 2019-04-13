بالفيديو... عمرو دياب يتحدث عن ذكرياته في جدة

استعاد المطرب المصري، عمرو دياب ذكرياته خلال حفله الغنائي الذي أحياه في جدة بالمملكة العربية السعودية أمام الآلاف من جمهوره.

وبدأ دياب الحفل، الذي أقيم في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية في جدة بأغنية "قمرين" ثم رحب بالجمهور قائلا: "أخيرا أغني في جدة التي عندي فيها ذكريات كثيرة، وبناتي كنزي وجنا ولدن فيها، وأهديت أغنية "قمرين" لهن"، بحسب صحيفة "المدينة" السعودية.

كما شكر عمرو دياب في الحفل، رئيس هيئة الترفية السعودية، المستشار تركي آل الشيخ، الذي وصفه بـ "الصديق"، لمنحه فرصة الغناء في السعودية.

يذكر أن هذا هو ثالث حفلات عمرو دياب في السعودية، بعدما أحيا حفله الثاني في شهر مارس/آذار، بداخل "لايف بارك" بالدمام، في إطار مهرجان الشرقية الغنائي، الذي يحييه نخبة من نجوم الغناء في الوطن العربي، وأيضا مطربين من دول أجنبية، ومنهم أصالة ونبيل شعيل ومحمد عبده وماجد المهندس ونجوى كرم والمغني الأمريكي بيتبول وأكون وفرينش مونتانا وغيرهم.

أما أول حفل لعمرو دياب في السعوديةـ فأحياه في شهر ديسمبر/كانون الأول، وقدم خلاله عددا من أغانيه الجديدة والقديمة التي نالت إعجاب الجمهور وتفاعلوا معها بشكل كبير.